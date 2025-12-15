وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل ووفد السفراء والملحقين العسكريين العرب و الأجانب إلى ثكنة صور في بداية جولة ينظمها الجيش اللبناني لإطلاعهم على مسار تطبيق "خطة سحب السلاح" والاعتداءات الإسرائيلية.

وكان في استقبالهم قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت، حيث عقد الوفد لقاء استمع خلاله من العميد تابت عن تنفيذ عمليات الجيش.

بعدها، غادر الوفد باتجاه منطقة القطاع الغربي في صور للاطلاع على عدد من المراكز الجيش التي تمركز فيها عند الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

