الحرس الثوري: في حال نشوب حرب سيواجه العدوّ وجهًا جديدًا لإيران
الحرس الثوري: في حال نشوب حرب سيواجه العدوّ وجهًا جديدًا لإيران

2025-12-15 14:19
أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي محمد نائيني أنه في حال اندلعت حرب ضد إيران، "فإن العدوّ سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية".

وتطرق العميد نائيني في تصريح له اليوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى الإنجازات الدفاعية والأمنية الجديدة للحرس الثوري الإيراني، وقال مؤكدًا: "سنحقق بلا شك إنجازات جديدة في جميع مجالات الأسلحة والتكتيكات والتخطيط. لا نفكر بغير ذلك".

وأضاف العميد نائيني بالقول: إنه "بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، سيواجه العدوّ قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية؛ إلا أن هذه القوّة يجب أن تُختبر في ساحة المعركة، ويجب أن يرى العدوّ نتائج هذه التطورات هناك".

