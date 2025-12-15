كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي  ما جديد ملفات قروض الإسكان المتراكمة؟ 

لبنان

الاعتداءات
لبنان

الاعتداءات "الاسرائيلية" المتواصلة: مُحلّقات تستهدف عددًا من القرى الجنوبية

2025-12-15 14:56
51

في سلسلة جديدة من الاعتداءات والخروقات المتواصلة للعدو الصهيوني، استهدفت محلّقة "إسرائيلية" أحد المنازل جنوب بلدة عيترون بالقنابل للمرة الرابعة، بينما ألقت محلّقة "إسرائيلية" قنبلة على طريق اللبونة جنوب الناقورة، وأخرى ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة. كما ألقت محلّقة "إسرائيلية" معادية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.

كذلك، خرقت محلّقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" على مقربة من الأشجار في "حي المبرات" غرب مدينة الخيام.

وبحسب الوكالة الوطنية، تبيّن أن المحلّقة "كواد كابتر"، التي حلّقت اليوم على علو منخفض فوق حي المبرات غرب مدينة الخيام، كانت تحاول سحب طائرة استطلاع صغيرة سقطت في الموقع نفسه أمس، إلّا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وأثناء قيام فريق من البلدية بالتعاون مع قوات اليونيفيل برفع بعض الركام والتنظيف في "حي المسارب" في بلدة عديسة، ألقت محلّقة "إسرائيلية" معادية قنبلة صوتية أجبرتهم على التوقف.

كما أطلق زورق "إسرائيلي" النار مقابل خط الطفافات البحري.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الاعتداءات
الاعتداءات "الاسرائيلية" المتواصلة: مُحلّقات تستهدف عددًا من القرى الجنوبية
لبنان منذ 59 دقيقة
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
لبنان منذ ساعة
قائد الجيش زار ثكنة صور مع وفد من السفراء والملحقين العسكريين
قائد الجيش زار ثكنة صور مع وفد من السفراء والملحقين العسكريين
لبنان منذ ساعة
"بكبسة زر تأكد إنو الأصلي".. نسخة محدّثة لتطبيق وزارة الصحة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
 ما جديد ملفات قروض الإسكان المتراكمة؟ 
 ما جديد ملفات قروض الإسكان المتراكمة؟ 
خاص العهد منذ 55 دقيقة
الاعتداءات
الاعتداءات "الاسرائيلية" المتواصلة: مُحلّقات تستهدف عددًا من القرى الجنوبية
لبنان منذ 59 دقيقة
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
لبنان منذ ساعة
حرب أو لا حرب؟ هل تجاوز لبنان خطر العدوان
حرب أو لا حرب؟ هل تجاوز لبنان خطر العدوان "الإسرائيلي" الواسع؟ 
مقالات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة