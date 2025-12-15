كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي بين جنوب الليطاني وشماله… أين مصلحة الدولة؟

مقالات

أميركا بين خطاب نشر الديمقراطية ومصالح النفوذ: قراءة في التاريخ والواقع الراهن 
مقالات

أميركا بين خطاب نشر الديمقراطية ومصالح النفوذ: قراءة في التاريخ والواقع الراهن 

2025-12-15 16:55
66
منير شحادة - كاتب
54 مقالاً

Former Lebanese government coordinator to UNIFIL .Former Director General of Administration . Former President of the Permanent Military Court

عميد متقاعد في الجيش اللبناني/ منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى قوات الطوارئ الدولية 
ورئيس المحكمة العسكرية السابق  

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية غير مسبوقة. وقدّمت نفسها بوصفها حامية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وساعية إلى نشر النموذج السياسي الليبرالي حول العالم. غير أن دراسة مسار سياستها الخارجية تكشف أن هذا الخطاب الأخلاقي كان متداخلًا مع مصالح وأطماع إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية.

الحرب الباردة: الأمن أولًا والديمقراطية لاحقًا

شكّلت الحرب الباردة البيئة الأوسع التي صاغت فيها واشنطن سياستها الخارجية. ففي مواجهة الاتحاد السوفييتي، لم تتردّد الولايات المتحدة في دعم انقلابات عسكرية أو الإطاحة بحكومات منتخبة عندما رأت أن مصالحها مهدّدة.

أمثلة بارزة:

 - إيران ١٩٥٣: أطاحت وكالة الاستخبارات الأميركية بحكومة محمد مصدّق بعد تأميمه النفط، في خطوة عكست مزيجًا من المصالح الاقتصادية والسياسية.

 - غواتيمالا ١٩٥٤: سقطت حكومة جاكوبو آربينز المنتخبة بدعم أميركي بعد أن مسّت إصلاحاته الزراعية مصالح شركات أميركية نافذة.

فنزويلا: أطماع النفط والسيطرة: 

 - الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلي، وتدعم المعارضة الفنزويلية للإطاحة بالحكومة الشرعية. وتعطي تبريرًا لتدخلها هذا بأن فنزويلا تصدر المخدرات إليها. 

 - العقوبات الاقتصادية الأميركية على فنزويلا تهدف إلى إضعاف الحكومة وإجبارها على التنحي.

إفريقيا: سباق النفوذ الجديد

 - الصين دخلت بقوة في مشاريع البنية التحتية والمعادن الحرجة في إفريقيا، ما دفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى القارة عبر مبادرات اقتصادية وأمنية.
 - الولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على موطئ قدم في قارة تشهد تحولات كبرى، وتأمين مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية لما تختزنه إفريقيا من ثروات معدنية وثروات أخرى. 

من فيتنام إلى العراق: التدخل العسكري تحت مظلة القيم

لعبت القوّة العسكرية دورًا محوريًا في تثبيت النفوذ الأميركي. وبينما رُفعت شعارات حماية الحريات، جاءت النتائج على الأرض أكثر تعقيدًا.

 - فيتنام (١٩٥٥-١٩٧٥): حرب طويلة ودامية انتهت بتراجع أميركي كبير دون تحقيق الهدف السياسي المعلن.

 - العراق ٢٠٠٣: غزو قُدّم بوصفه ضرورة لمنع انتشار أسلحة دمار شامل ونشر الديمقراطية وتبين أنها ادّعاءات كاذبة ومفبركة لتبرير الغزو. 

القوّة الناعمة: وجه آخر للنفوذ

لم يقتصر النفوذ الأميركي على التدخلات العسكرية. فقد برزت الشركات التكنولوجية العملاقة، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، كأدوات قوية تؤثر في سياسات الدول النامية عبر شروط اقتصادية وإصلاحات مفروضة.

الحاضر الأميركي: نفوذ يتكيّف مع عالم متعدد الأقطاب

اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع عالمي جديد أقل قابلية للسيطرة وأكثر ازدحامًا بالمنافسين.

 - الصين: المنافس الأكثر خطورة

 - "الشرق الأوسط": إعادة تموضع لا انسحاب كامل

 - أوروبا والحرب الأوكرانية: استعادة القيادة

خاتمة: بين الشعارات والمصالح

يكشف تاريخ الولايات المتحدة، كما حاضرها، عن علاقة معقّدة بين القيم والمصالح. فبينما ترفع واشنطن راية الديمقراطية، تتحرّك في الواقع وفق مصفوفة مصالح تتعلق بالطاقة، والتجارة، والتكنولوجيا، والتوازنات الدولية.

وفي النهاية تبقى حرب غزّة هي كاشفة عورة الغرب برمته وعلى رأسه أميركا، حيث سقط قناع الديموقراطية الكاذب وظهرت حرية الإعلام عندهم أنها النفاق بعينه وأن هذا الإعلام كان السلاح الأمضى في تشويه كلّ الحقائق لمساندة "إسرائيل" في ارتكابها للمجازر بحجة حقها في الدفاع عن النفس. 

أما مساندة أميركا لـ"إسرائيل" في المحافل الدولية في كلّ قرار كان يصدر يدينها، فهذه حكاية أخرى لا بل هي كلّ الحكاية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية افريقيا الصين فنزويلا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
بين جنوب الليطاني وشماله… أين مصلحة الدولة؟
بين جنوب الليطاني وشماله… أين مصلحة الدولة؟
مقالات منذ ساعتين
أميركا بين خطاب نشر الديمقراطية ومصالح النفوذ: قراءة في التاريخ والواقع الراهن 
أميركا بين خطاب نشر الديمقراطية ومصالح النفوذ: قراءة في التاريخ والواقع الراهن 
مقالات منذ ساعتين
حرب أو لا حرب؟ هل تجاوز لبنان خطر العدوان
حرب أو لا حرب؟ هل تجاوز لبنان خطر العدوان "الإسرائيلي" الواسع؟ 
مقالات منذ 5 ساعات
الكبح المفترض لـ
الكبح المفترض لـ"إسرائيل": ضبط الميدان لخدمة الهندسة الأميركية
مقالات منذ يوم
مقالات مرتبطة
محادثات
محادثات "مثمرة" بين زيلينسكي والوفد الأميركي بشأن إنهاء الحرب مع روسيا
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
مقال أميركي:
مقال أميركي: "إسرائيل" تدرِّب إنجيليين ومؤثرين أميركيين ليكونوا سفراء غير رسميين لها
ترجمات منذ 55 دقيقة
أميركا بين خطاب نشر الديمقراطية ومصالح النفوذ: قراءة في التاريخ والواقع الراهن 
أميركا بين خطاب نشر الديمقراطية ومصالح النفوذ: قراءة في التاريخ والواقع الراهن 
مقالات منذ ساعتين
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة