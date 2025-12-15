كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

ملف العمل البلدي في حزب الله: البلديات في الجنوب ستبقى حاضرة في ‏الميدان
لبنان

ملف العمل البلدي في حزب الله: البلديات في الجنوب ستبقى حاضرة في ‏الميدان

2025-12-15 18:04
ملف العمل البلدي في حزب الله يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج
56

استنكر ملف العمل البلدي في حزب الله، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذه العدو الصهيوني يوم أمس الأحد في بلدة جويا الجنوبية، والذي أدى إلى استشهاد عضو المجلس البلدي الدكتور زكريا الحاج.

وشدد على أنّ "هذا الاعتداء يُشكّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف البنية البلدية والمؤسسات المحلية في القرى الجنوبية، ومحاولة مُباشرة ‏لإرهاب العاملين في الشأن البلدي، وثَنْيِهم عن أداء واجباتهم تجاه أهلهم".‏

وأكّد ملف العمل البلدي، أنّ "هذا الاستهداف المُتعمّد يندرج ضمن سياسة عدوانية مُمنهجة، تضرب القوانين الدولية عرض الحائط، وتستهدف ‏المدنيين والمسؤولين الرسميّين المحليّين الذين يؤدّون دورًا خدماتيًا وإنسانيًا بحتًا".

وقال: إنّ "هذا الوضع الخطير الذي يمرّ به لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، يُحتّم تحرّكًا جادًّا من الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية ‏والبلديات في اتخاذ خطواتٍ فعليةٍ لحماية البلديات والعاملين في الشأن المحلي"، مضيفًا: "الرسالة التي يحاول العدوّ إيصالها عبر هذه الجرائم لن تحقق أهدافها، فالبلديات في الجنوب ستبقى حاضرة في ‏الميدان، تؤمّن خدماتها للناس، مهما اشتدّ العدوان عليها".

في الختام، تقدّم ملف العمل البلدي في حزب الله بالتعزية الحارّة لعائلة الشهيد زكريا الحاج ولأهالي بلدة جويّا، مؤكدًا أنّ "دماء الشهداء من أبناء العمل البلدي تشكّل ‏دافعًا إضافيًا لتعزيز الثبات والاستمرار في خدمة الناس والأرض"، مشدّدًا على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة تجاه ما يتعرّض له الجنوب من استهداف مُباشر للبلديات".

لبنان حزب الله الكيان الصهيوني الجنوب
