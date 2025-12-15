كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اللجان المشتركة تقرّ إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي.. وجلسة نيابية الخميس المقبل

2025-12-15 18:15
بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: قانون الانتخاب يحتاج إلى تفاهمٍ سياسي
أقرّت اللجان النيابية المشتركة، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، المشاريع والاقتراحات الخمسة المدرجة على جدول الأعمال، وتحديدًا المشروعين المتعلقين باتفاقية قرض مع البنك الدولي حول تنفيذ مشروع الإدارة المالية وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تُعقد الخميس المقبل وفق جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي عُقدت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، في وقت لا يزال موقف حزب "القوات اللبنانية" وعدد من نواب "التغيير" والمسقلّين معروف لناحية مقاطعة أي جلسة عامة لا يدرج عليها قانون الانتخاب، لذا شدد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي ترأس اجتماع اللجان على أنّ "قانون الانتخاب يحتاج إلى تفاهمٍ سياسي".

ولفت بو صعب، بعد الجلسة، إلى أنّ "دعوة الرئيس بري جاءت دون اجتماع لهيئة مكتب المجلس، وبالتالي فإنّ الجدول معروف"، موضحًا أنّ "عدد القوانين المتعلّقة بقانون الانتخاب أصبح 14 وآخرها مشروع مقدّم من الحكومة ومحال إلى لجنتَي الداخلية والخارجية النيابيتَين"، وأنّ "اجتماعهما متوقف على ملحق من المفترض أن يأتي من الحكومة ويتعلق بالدائرة 16". 

وأضاف بوصعب أنّه "يجب أن يصار إلى إجراء تفاهمٍ سياسي بين مختلف القوى في ما خص قانون الانتخاب".

