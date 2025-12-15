أنهى المفاوضون الأوكرانيون والأميركيون في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، جولة ثانية من المحادثات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تأكيد روسيا على بقاء أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) كشرط حاسم للسلام.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إنّ الاجتماع الذي عقد بين مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان مثمرًا.

وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إنّه "تم حل 90% من القضايا العالقة بين روسيا وأوكرانيا. والرئيس ترامب سيتصل الليلة بزيلنسكي والأوروبيين لبحث الاتفاق بشأن أوكرانيا".

وأضاف: "مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا تم بحثها اليوم بشكل أعمق. ومسألة الأراضي تم بحثها اليوم بشكل عميق خلال المحادثات وزيلينسكي سيبحث المسألة مع فريقه".

بدوره، أكّد كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف، قوله إنّ المحادثات مع واشنطن كانت بناءة ومثمرة وأسفرت عن تقدم حقيقي.

وأضاف: "نأمل التوصل إلى اتفاق يقربنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم"، مشيرًا إلى أنّ الفريق الأميركي يعمل بشكل بناء على المساعدة في التوصل إلى "سلام دائم".

التخلي عن دونباس

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها إنّ المفاوضين الأميركيين يريدون من كييف التخلي عن إقليم دونباس المكوّن من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد، كشرط لمحادثات السلام مع موسكو.

ووفق المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الأراضي، والولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بالانسحاب من المنطقتَين، وهو ما لم توافق عليه كييف، مشيرًا إلى أنه من اللافت أنّ الأميركيين يتبنون الموقف الروسي بهذا الشأن.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الألماني؛ يوهان فاديفول، إن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا هي الأكثر جدية مقارنة بسابقاتها، لكنه أكد أنه لا يمكن الجزم بنجاحها قبل نهاية الأسبوع.

ولم تتضح بعد طبيعة الخطوات التالية أو المقترحات المحددة المطروحة على طاولة التفاوض، لكن الوفد الأميركي أبدى تفاؤله بإمكانية البناء على ما تحقق في الجولة الأولى من المحادثات.

روسيا تؤكد على مطالبها

من جانبه، قال الكرملين اليوم الاثنين إنّ بقاء أوكرانيا خارج حلف الناتو مسألة حاسمة في المحادثات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين البلدين، وذلك تزامنًا مع انطلاق جولة ثانية من المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وأميركيين في برلين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين؛ ديمتري بيسكوف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، أنّ روسيا تتوقع تلقي مستجدات من الولايات المتحدة بعد محادثات واشنطن مع الدول الأوروبية وأوكرانيا في برلين.

ويؤكد هذا الشرط مطالب الرئيس الروسي المتكررة لأوكرانيا بالتخلي رسميًا عن طموحاتها للانضمام للحلف، وإصرار موسكو على أن تكون أوكرانيا دولة محايدة لا وجود لقوات الحلف بها.

وتأتي مباحثات برلين في وقت تتواصل فيه الحرب منذ اندلاعها في شباط/فبراير 2022، وسط خسائر بشرية تقدّر بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، وضغوط متزايدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

