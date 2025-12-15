كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي

رياضة

ميسي ينهي جولة في الهند بحفاوة جماهيرية كبيرة
رياضة

ميسي ينهي جولة في الهند بحفاوة جماهيرية كبيرة

2025-12-15 19:15
40

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، جولته التي استمرّت 3 أيام وشملت 4 مدن في الهند، بحفاوة جماهيرية كبيرة في العاصمة نيودلهي، في زيارة خطفت الأنظار وتصدرت العناوين داخل البلاد وخارجها

وتخلّت الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم مؤقتًا عن هوسها بالكريكيت، واتجهت الأنظار إلى ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، منذ وصوله في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، حيث كان الآلاف من المشجعين ينتظرونه خارج المطار في كولكاتا.

وجرت الفعاليات التي شارك فيها ميسي (38 عاماً)، إضافة لزميليه في فريق إنتر ميامي لويس سواريز ورودريغو دي بول، في كولكاتا، حيدر آباد، مومباي ونيودلهي.

وشهد ملعب "استاد أرون جايتلي" في نيودلهي، الاثنين، توافد آلاف المشجعين لرؤية قائد منتخب الأرجنتين، حيث دخل ميسي أرض الملعب برفقة زميليه لويس سواريز ورودريغو دي بول، وسط هتافات متواصلة باسمه.

وحرص ميسي مع سواريز ودي بول على التفاعل مع الجماهير، من خلال ركل الكرات إلى المدرجات، واللعب مع مجموعة من الأطفال، والتقاط الصور وتوقيع القمصان.

الكلمات المفتاحية
الهند كرة القدم ليونيل ميسي
إقرأ المزيد
المزيد
ميسي ينهي جولة في الهند بحفاوة جماهيرية كبيرة
ميسي ينهي جولة في الهند بحفاوة جماهيرية كبيرة
رياضة منذ 29 دقيقة
"البريميرليغ": نيوكاسل يسقط أمام سندرلاند في "ديربي الشمال" والسيتي ينتصر على بالاس
رياضة منذ يوم
بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
رياضة منذ يوم
فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
ميسي ينهي جولة في الهند بحفاوة جماهيرية كبيرة
ميسي ينهي جولة في الهند بحفاوة جماهيرية كبيرة
رياضة منذ 29 دقيقة
"البريميرليغ": نيوكاسل يسقط أمام سندرلاند في "ديربي الشمال" والسيتي ينتصر على بالاس
رياضة منذ يوم
بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
رياضة منذ يوم
فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
رياضة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة