أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، جولته التي استمرّت 3 أيام وشملت 4 مدن في الهند، بحفاوة جماهيرية كبيرة في العاصمة نيودلهي، في زيارة خطفت الأنظار وتصدرت العناوين داخل البلاد وخارجها

وتخلّت الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم مؤقتًا عن هوسها بالكريكيت، واتجهت الأنظار إلى ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، منذ وصوله في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، حيث كان الآلاف من المشجعين ينتظرونه خارج المطار في كولكاتا.

وجرت الفعاليات التي شارك فيها ميسي (38 عاماً)، إضافة لزميليه في فريق إنتر ميامي لويس سواريز ورودريغو دي بول، في كولكاتا، حيدر آباد، مومباي ونيودلهي.

وشهد ملعب "استاد أرون جايتلي" في نيودلهي، الاثنين، توافد آلاف المشجعين لرؤية قائد منتخب الأرجنتين، حيث دخل ميسي أرض الملعب برفقة زميليه لويس سواريز ورودريغو دي بول، وسط هتافات متواصلة باسمه.

وحرص ميسي مع سواريز ودي بول على التفاعل مع الجماهير، من خلال ركل الكرات إلى المدرجات، واللعب مع مجموعة من الأطفال، والتقاط الصور وتوقيع القمصان.

الكلمات المفتاحية