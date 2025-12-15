كشف موقع أكسيوس الأميركي عن أن البيت الأبيض بعث رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ندد فيها بمقتل القيادي بحركة حماس رائد سعد.

وأوضح الموقع، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتبرت اغتيال سعد "انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرةً إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" لم تُخطر واشنطن أو تستشرها قبل تنفيذ العملية.

وكانت حماس قد أعلنت استشهاد القيادي رائد سعد بغارة "إسرائيلية" السبت على مدينة غزّة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أسفرت الغارة عن مقتل أربعة فلسطينيين من بينهم سعد الذي وصفه جيش الاحتلال بأنه "قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي السابع من أكتوبر".

وأشارت التسريبات إلى إحباط الإدارة الأميركية من نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يشعر كلّ من وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "بإحباط شديد من نتنياهو".

كما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن نتنياهو أصبح منبوذًا دوليًا خلال العامين الماضيين، وأن قادة المنطقة لا يثقون به ولديهم اعتراضات واسعة على أي تواصل معه، في وقت تستعد "إسرائيل" لاستقباله في زيارة للولايات المتحدة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري للقاء ترامب في فلوريدا.

من جانب آخر، وجه رئيس المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد انتقادات لاذعة لنتنياهو، لافتًا إلى أنه أصبح "وصمة عار على "إسرائيل" في جميع أنحاء العالم".

وجاءت تصريحات لابيد بعد أن اصطحب رئيس "الكنيست" أمير أوحانا رئيسَ مجلس نواب باراغواي؛ راؤول لاتوري إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب" للقاء نتنياهو، وهو ما اعتبره لابيد تصرفًا مخزيًا وإهانةً للبرلمان الـ"إسرائيلي"، مضيفًا أن "نتنياهو أصبح وصمة عار على "إسرائيل" في جميع أنحاء العالم"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تعكس صورة سيئة على المستوى الدولي".

الكلمات المفتاحية