التجمع الفاطمي
المقال التالي صور فضائية تكشف استمرار هدم "إسرائيل" للمنازل في غزة بعد وقف إطلاق النار

لبنان

لبنان

السيد شكر: السلاح سيظل بأيدي المقاومين رغم كل الضغوط

2025-12-15 20:14
58

أكّد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ السيد فيصل شكر، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ "راية المقاومة ستبقى مرفوعة"، وأنّ "سلاحها سيظل بأيدي المقاومين رغم كل الضغوط".

وشدّد على المضيّ في هذا الخيار حتى تحقيق النصر الكامل، وإنهاء الهيمنة الأميركية عن المنطقة ومعها الكيان "الإسرائيلي"، مؤكدًا أنّ "خيار المقاومة هو خيار الكرامة والسيادة ولا تراجع عنه".

كلام السيد شكر جاء خلال تنظيم حزب الله في القطاع الثالث (الغربي) لقاء مصالحة جمع عددًا من أبناء آل مشيك، وذلك في مجمّع الإمام الباقر (ع) في الزعارير- بيت مشيك، برعاية السيد شكر، إلى جانب مسؤول القطاع الثالث في حزب الله؛ حسن حمية، وبمشاركة علماء دين، وعوائل الشهداء، وفعاليات حزبية واجتماعية وعشائرية، إضافة إلى ممثلين عن البلديات والمخاتير.

وخلال اللقاء، أكّد السيد شكر على أهمية الإصلاح في الإسلام، ودوره في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار المجتمعي، موضحًا أنّ "ثقافة المصالحة والتسامح تشكّل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة مختلف التحديات".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله المقاومة البقاع
