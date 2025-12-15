أظهرت صور أقمار صناعية استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في عمليات النسف والهدم للمنازل والمنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، والمعروفة باسم "المناطق الصفراء"، في قطاع غزّة، وذلك خلال الفترة بين 5 تشرين الثاني / نوفمبر و13كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتتركز عمليات النسف في مناطق متفرقة أبرزها حيَّا الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزّة، فيما تُظهر الصور أيضًا استمرار التدمير في مدينة رفح جنوبًا، ومنشآت زراعية شرق دير البلح وسط القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 54% من مساحة غزّة تقع ضمن "المناطق الصفراء" التي يسيطر عليها الجيش "الإسرائيلي"، حيث تتواصل عمليات التجريف والغارات الجوية بشكل يومي، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وتبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكشفت الصور أيضًا عن إنشاء الجيش "الإسرائيلي" نقطة عسكرية متقدمة في منطقة "الإدارة المدنية" بتل الزعتر شمال قطاع غزّة، لتضاف إلى نحو 39 نقطة عسكرية نشطة داخل القطاع، بحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته وكالة "سند".

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 282 ألف منزل في غزّة دُمر أو تضرر خلال حرب استمرت عامين، خلفت أكثر من 70 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ما يعكس حجم الدمار البشري والمادي الكبير في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

