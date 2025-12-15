دعا رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران؛ كمال خرازي، إلى "إعداد خطة عمل تعنى بتنفيذ وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين، موضحًا أنّه "بالاستناد إلى المواقف الواقعية التي اتخذتها الحكومة الصينية إزاء الحظر المفروض على إيران، يمكن اتخاذ خطوات عملية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الثنائية".

كلام خرازي جاء خلال لقائه، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، وفدًا علميًا صينيًا يمثّل عدة معاهد في الصين، ويزور طهران للمشاركة في "المنتدى الثالث للحوار بين إيران والصين".

وأكد أنّه "على الرغم من الخلفية التاريخية العميقة والعلاقات السياسية الواسعة التي تجمع بين البلدين، فإن مستوى معرفة الإيرانيين والصينيين ببعضهم لا يزال دون الحد المنشود"، مشيرًا إلى أنّ "شعبَي إيران والصين لم يتمتعا بعد بفهم كافٍ ومتبادل"، كما شدد على أنّ "المؤسسات البحثية والمعاهد من شأنها أن تضطلع بدور بارز في تعريف هذَين الشعبَين على بعضهما الآخر".

ودعا خرازي الوفد الصيني، إلى متابعة القضايا المتعلقة بإيران، وعدم الاكتفاء بالأخبار والمعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام أو مراكز الفكر الغربية، وإنما التعويل بشكل أكبر على الأخبار والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام ومراكز الفكر الإيرانية.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الصيني، بمستوى التماسك الوطني وروح الاستقلال اللذين يتمتع بهما الشعب الإيراني، مما تجلّى بشكل أوضح عقب الحرب الـ12 يومًا الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وأميركا ضد إيران؛ مؤكدين أنّ إيران أثبتت أنها دولة قوية سياسيًا وعسكريًا.

وأضاف أعضاء الوفد العلمي الصيني، أنّ أكثر من 80 في المئة من الرأي العام في بلادهم عبّر عن تضامنه مع إيران خلال تلك الحرب.

وأكّد أعضاء الوفد الصيني على "ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية في إطار البرامج التنموية المشتركة، كذلك نبهوا إلى أهمية تقوية هذه العلاقات سواء في إطار مجموعة الـ"بريكس" أو منظمة شنغهاي للتعاون، وأن يضطلع الطرفان بدور مشترك وأكثر فاعلية على الساحة الدولية".

