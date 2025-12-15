كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي إيران وبيلاروسيا تتفقان على إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين

عين على العدو

واشنطن تضغط على نتنياهو لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
عين على العدو

واشنطن تضغط على نتنياهو لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة

2025-12-15 20:48
47

التقى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، المبعوث الأميركي توم براك في القدس المحتلة، في خطوة تعكس ضغوطًا متزايدة من واشنطن للإسراع بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

ونشر مكتب نتنياهو مقطع فيديو لاستقبال براك قبل عقد الاجتماع بمشاركة مسؤولين من الطرفين "الإسرائيلي" والأميركي، فيما وصفت هيئة البث "الإسرائيلية" الزيارة بأنها بالغة الحساسية، وتعكس "نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء تعثر تنفيذ الخطة".

ووفق المصادر، فإن زيارة براك لا تُعتبر بروتوكولية عادية، إذ كُلّف بتقييم ما إذا كان نتنياهو شريكًا يمكن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن تتضح المؤشرات الأولى خلال الزيارة قبل الحسم النهائي على طاولة ترامب. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار "إسرائيل" بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومواصلة قصف المنازل والمرافق المدنية، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء في القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق إنشاء قوة استقرار دولية بقيادة أميركية، والإشراف على إعادة إعمار غزّة، ومناقشة مستقبل حكم القطاع. ويلتزم براك أيضًا بلقاء مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار لتقييم استعداد "إسرائيل" للمضي قدمًا في هذه المرحلة، وسط ضغط أميركي متزايد.

وتبرز نقاط خلاف بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن إشراك تركيا في قوة الاستقرار، إذ ترى واشنطن أن تركيا يمكن أن تلعب دورًا بناءً بفضل قدراتها العسكرية ونفوذها في غزّة، فيما تعتبر "إسرائيل" أي طرف مرتبط بعلاقات مع حماس خطًا أحمر، خشية أن يقوض إشراكه جوهر الخطة.

من جانبها، تشدد حماس على موقفها الرافض لنزع السلاح، مؤكدة أن مهمّة القوات الدولية ومجلس السلام المزمع تشكيله في غزّة تقتصر على حفظ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة الإعمار دون التدخل بالشؤون الداخلية للقطاع.

الكلمات المفتاحية
غزة بنيامين نتنياهو توماس براك
إقرأ المزيد
المزيد
واشنطن تضغط على نتنياهو لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
واشنطن تضغط على نتنياهو لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
عين على العدو منذ ساعتين
لابيد يتهم نتنياهو بإلحاق العار بـ
لابيد يتهم نتنياهو بإلحاق العار بـ"إسرائيل"
عين على العدو منذ 3 ساعات
حكومة الاحتلال تقتطع 220 مليون شيكل من مخصصات فلسطينيي 48 وتحولها للأجهزة الأمنية
حكومة الاحتلال تقتطع 220 مليون شيكل من مخصصات فلسطينيي 48 وتحولها للأجهزة الأمنية
عين على العدو منذ 4 ساعات
رغم انتهاء الحرب..
رغم انتهاء الحرب.. "كريات شمونة" لم تتعافَ
عين على العدو منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
معهد صهيوني أميركي: أي دور تركي في غزة يجب أن يكون ثانويًا ومشروطًا
معهد صهيوني أميركي: أي دور تركي في غزة يجب أن يكون ثانويًا ومشروطًا
ترجمات منذ ساعة
"إسرائيل" تطلق سراح 10 أسرى من قطاع غزة وسط استمرار الإبادة الجماعية
فلسطين منذ ساعة
صراع المصالح يتحكم في إعادة إعمار غزة ويهمّش الاحتياجات الإنسانية
صراع المصالح يتحكم في إعادة إعمار غزة ويهمّش الاحتياجات الإنسانية
عربي ودولي منذ ساعتين
واشنطن تضغط على نتنياهو لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
واشنطن تضغط على نتنياهو لتسريع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة