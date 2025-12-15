أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، عقب لقائه بنظيره البيلاروسي ماكسيم ريجينكوف في مينسك، الاتفاق "على إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال العام المقبل، وكذلك على الخطوات التي یجب اتخاذها للإفادة القصوى من الإمكانات المتاحة في العلاقات الاقتصادية الثنائية".

وقال عراقتشي، الاثنين 15 كانون الأول/ديمسبر 2025: "إننا أجرينا (إيران وبيلاروسيا) مباحثات مفيدة للغاية"، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مينسك خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مؤكدًا أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بجدية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسَي البلدين".

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، إضافة إلى الأطر متعددة الأطراف، خاصة مجموعة الـ"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وحركة عدم الانحياز، بهدف دعم سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة ضد التعددية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وعقب اللقاء، وقع وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا 3 وثائق تشمل إعلانَين بشأن مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية وتعزيز دور القانون الدولي، إلى جانب برنامج تعاون بين وزارتي الخارجية للفترة 2026-2030.

وعقد الجانبان، بعد توقيع هذه الوثائق، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، وصف عراقتشي خلاله المباحثات مع نظيره البيلاروسي، أنها بناءة ومثمرة، مؤكدًا أنّ العلاقات بين إيران وبيلاروسيا تسير في مسار إيجابي قائم على المصالح والاحترام المتبادلين، مع وجود مواقف متقاربة تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

