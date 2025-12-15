أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين 15/122/2025، سراح عدد من الأسرى من قطاع غزّة، ممن جرى اعتقالهم عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال أفرج عن 10 معتقلين من غزّة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لتلقي العلاج، وذلك برفقة طواقم الصليب الأحمر.

ووفقًا للمصادر، فإن الأسرى الذين أُفرج عنهم، هم: أسامة رسمي سالم أبو صلاح - عبسان الكبيرة، كمال أحمد عبد الله أبو عمرة - رفح، آدم يونس عمرو العمور - خان يونس، رامي حسني محمد أبو عميرة - جباليا، إسماعيل محمد إسماعيل فرحات - الشاطئ، عبد الرازق تيسير عبد القادر - الشيخ زايد، أحمد عبد الفتاح إبراهيم عبيد - بيت حانون، محمد سامي محمود حسونة - التفاح، مؤمن خميس عبد الحميد سعدة - الشجاعية، إسكندر عبد الله محمد عبد الهادي - خان يونس.

ويأتي ذلك في ظل الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة العديد من السكان، بينهم أطفال، فضلًا عن دمار واسع طال مختلف مناطق قطاع غزة.

