تأهل منتخب المغرب ومنتخب الأردن، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعدما فاز المنتخبان على نظيرَيهما الإماراتي والسعودي في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

وفاز المغرب على الإمارات في ملعب خليفة الدولي في الدوحة بنتيجة 2-0، حيث سجل كريم البركاوي هدف التقدم للمغرب ضد الإمارات في الدقيقة 28، فيما أضاف الهدف الثاني أشرف المهديوي في الدقيقة 83، وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

إلى ذلك، فاز منتخب الأردن بنتيجة 1-0 على نظيره السعودي في المباراة التي أقيمت في ملعب البيت بالدوحة. وسجل نزار الرشدان هدف الأردن الوحيد في الدقيقة ‭66‬ إثر تمريرة عرضية من زميله محمود مرضي قابلها الرشدان بضربة رأس قوية في الشباك.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد وليد الأحمد لاعب السعودية بعد عرقلته لعلي علوان مهاجم الأردن، إثر انفراده بالمرمى.

وتقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو اليوم الوطني لدولة قطر.

