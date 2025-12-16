كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي وقفة مطلوبة لإعادة "الميكانيزم" إلى أصله

فلسطين

غزة تغرق مجددًا والاحتلال يواصل عدوانه
فلسطين

غزة تغرق مجددًا والاحتلال يواصل عدوانه

2025-12-16 09:25
89

تعرض الآلاف من خيام النازحين، في قطاع غزة، مجددًا للغرق جراء الأمطار الغزيرة التي حملها المنخفض الجوي إلى المنطقة، في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بغرق خيام النازحين في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة وعلى أطراف حي الشجاعية وغيرها من المخيمات. واجتاحت المياه مشفى الشفاء، في مدينة غزة، وأغرقت قسم الاستقبال فيه، فيما تحولت الباحات الخارجية والشوارع إلى برك ومستنقعات كبيرة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف بانهيار عدة منازل كانت تعرضت لقصف وأضرار جراء استهدافها من قوات الاحتلال في حرب الإبادة، لاسيما في الشارع الأول في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وسط مخاوف من انهيار عدد كبير من المنازل في المدينة وغيرها من المدن والبلدات.

في خان يونس جنوب القطاع؛ قالت مصادر محلية إن أكثر من ألف خيمة تعرضت للغرق، وحاصرتها المياه، وأفيد عن تمزق العديد من الخيام وتطاير أجزاء منها بفعل الرياح العاتية.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ٦٧ على التوالي عبر سلسلة اعتداءات وعمليات قصف بري وجوي في مختلف مناطق قطاع غزة. وشنّ طيران الاحتلال غارة جوية عنيفة على شرق مدينة غزة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال.

كذلك أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. واستهدفت مدفعيته شمال غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة بعدد من القذائف الثقيلة.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من انتشال 20 جثة تعود لأفراد عائلة كاملة من آل سالم، من تحت أنقاض مبنى في حي الرمال في مدينة غزة، من أصل 74 كانوا في المبنى عندما استهدفه الطيران الحربي الصهيوني قبل نحو عامين.

الإحصائيات
في السياق؛ أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوصول جثامين 9 شهداء منها 7 جثامين انتشال، وجثمانين لشهيدين جديدين، إضافة إلى 6 إصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الصهيونية المتواصلة منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، 393 شهيدًا، و1068 جريحًا، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 632 جثمانًا لشهداء ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 70665 شهيدًا و171145 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
تحذير صهيوني: أكثر من 22 ألف أسير.. استعدادات لانفجار وشيك بسبب فقدان الأمل
تحذير صهيوني: أكثر من 22 ألف أسير.. استعدادات لانفجار وشيك بسبب فقدان الأمل
فلسطين منذ 14 دقيقة
"المجد" منظمة مشبوهة تستغل مأساة غزة
فلسطين منذ ساعة
قوات الاحتلال تشنّ حملة مداهمات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تشنّ حملة مداهمات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ ساعة
غزة تغرق مجددًا والاحتلال يواصل عدوانه
غزة تغرق مجددًا والاحتلال يواصل عدوانه
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
تحذير صهيوني: أكثر من 22 ألف أسير.. استعدادات لانفجار وشيك بسبب فقدان الأمل
تحذير صهيوني: أكثر من 22 ألف أسير.. استعدادات لانفجار وشيك بسبب فقدان الأمل
فلسطين منذ 14 دقيقة
جنرال احتياط في جيش الاحتلال يحذِّر:
جنرال احتياط في جيش الاحتلال يحذِّر: "إسرائيل" تعيش في أزمات متعدّدة وغير مسبوقة
عين على العدو منذ 34 دقيقة
"المجد" منظمة مشبوهة تستغل مأساة غزة
فلسطين منذ ساعة
تقرير صهيوني: الجيش
تقرير صهيوني: الجيش "الإسرائيلي" يفرغ من الكفاءات "النوعية"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة