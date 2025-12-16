تعرض الآلاف من خيام النازحين، في قطاع غزة، مجددًا للغرق جراء الأمطار الغزيرة التي حملها المنخفض الجوي إلى المنطقة، في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بغرق خيام النازحين في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة وعلى أطراف حي الشجاعية وغيرها من المخيمات. واجتاحت المياه مشفى الشفاء، في مدينة غزة، وأغرقت قسم الاستقبال فيه، فيما تحولت الباحات الخارجية والشوارع إلى برك ومستنقعات كبيرة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف بانهيار عدة منازل كانت تعرضت لقصف وأضرار جراء استهدافها من قوات الاحتلال في حرب الإبادة، لاسيما في الشارع الأول في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وسط مخاوف من انهيار عدد كبير من المنازل في المدينة وغيرها من المدن والبلدات.

في خان يونس جنوب القطاع؛ قالت مصادر محلية إن أكثر من ألف خيمة تعرضت للغرق، وحاصرتها المياه، وأفيد عن تمزق العديد من الخيام وتطاير أجزاء منها بفعل الرياح العاتية.

في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ٦٧ على التوالي عبر سلسلة اعتداءات وعمليات قصف بري وجوي في مختلف مناطق قطاع غزة. وشنّ طيران الاحتلال غارة جوية عنيفة على شرق مدينة غزة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال.

كذلك أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. واستهدفت مدفعيته شمال غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة بعدد من القذائف الثقيلة.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من انتشال 20 جثة تعود لأفراد عائلة كاملة من آل سالم، من تحت أنقاض مبنى في حي الرمال في مدينة غزة، من أصل 74 كانوا في المبنى عندما استهدفه الطيران الحربي الصهيوني قبل نحو عامين.

الإحصائيات

في السياق؛ أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوصول جثامين 9 شهداء منها 7 جثامين انتشال، وجثمانين لشهيدين جديدين، إضافة إلى 6 إصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الصهيونية المتواصلة منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، 393 شهيدًا، و1068 جريحًا، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 632 جثمانًا لشهداء ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 70665 شهيدًا و171145 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

