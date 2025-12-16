أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزّة، بقصفها المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية. كما أدانت استمرار الاعتداءات على لبنان وعمليات الاغتيال التي يقوم بهال، مُذكِّرة بمسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.

كما لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، والتي شددت على التزام جميع الدول، وفقًا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف للعام 1949، بضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأدان بقائي بشدة انتهاكات الكيان الصهيوني المتكرّرة والجسيمة للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، وشدد على ضرورة وضع حد لإفلاته من العقاب.

كذلك أكد بقائي أن الولايات المتحدة، وغيرها من الجهات الداعمة للكيان الصهيوني، عسكريًا وسياسيًا، شركاء ومتواطئون معه في إبادة الفلسطينيين وغيرها من الجرائم التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية. وقال: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار المزعوم، في غزّة ولبنان، فإن الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة وتجاهل من ضامني وقف إطلاق النار في لبنان وغزّة، يواصل ارتكاب جرائم وحشية في فلسطين المحتلة ولبنان".

ورأى بقائي أن الهجمات المتواصلة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان واغتيال المواطنين اللبنانيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية للبلاد دليل واضح على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني وعدائه المتأصل لأمن دول المنطقة وتنميتها.

ختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية داعيًا إلى اتّخاذ إجراءات جادة من دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة التهديد المستمر الذي يشكله الكيان الصهيوني العنصري على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

