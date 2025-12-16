كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم

إيران

إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران

إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان

2025-12-16 10:46
73

أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزّة، بقصفها المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية. كما أدانت استمرار الاعتداءات على لبنان وعمليات الاغتيال التي يقوم بهال، مُذكِّرة بمسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.

كما لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، والتي شددت على التزام جميع الدول، وفقًا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف للعام 1949، بضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. 

وأدان بقائي بشدة انتهاكات الكيان الصهيوني المتكرّرة والجسيمة للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، وشدد على ضرورة وضع حد لإفلاته من العقاب.

كذلك أكد بقائي أن الولايات المتحدة، وغيرها من الجهات الداعمة للكيان الصهيوني، عسكريًا وسياسيًا، شركاء ومتواطئون معه في إبادة الفلسطينيين وغيرها من الجرائم التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية. وقال: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار المزعوم، في غزّة ولبنان، فإن الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة وتجاهل من ضامني وقف إطلاق النار في لبنان وغزّة، يواصل ارتكاب جرائم وحشية في فلسطين المحتلة ولبنان".

ورأى بقائي أن الهجمات المتواصلة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان واغتيال المواطنين اللبنانيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية للبلاد دليل واضح على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني وعدائه المتأصل لأمن دول المنطقة وتنميتها.

ختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية داعيًا إلى اتّخاذ إجراءات جادة من دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة التهديد المستمر الذي يشكله الكيان الصهيوني العنصري على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

الكلمات المفتاحية
لبنان فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية العدوان الصهيوني على غزة إسماعيل بقائي
إقرأ المزيد
المزيد
استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
إيران منذ ساعة
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية:
الصحف الإيرانية: "إسرائيل" متهمة بحادثة سيدني
إيران منذ 3 ساعات
إيران وبيلاروسيا تتفقان على إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين
إيران وبيلاروسيا تتفقان على إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين
إيران منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
تحذير صهيوني: أكثر من 22 ألف أسير.. استعدادات لانفجار وشيك بسبب فقدان الأمل
تحذير صهيوني: أكثر من 22 ألف أسير.. استعدادات لانفجار وشيك بسبب فقدان الأمل
فلسطين منذ 15 دقيقة
جنرال احتياط في جيش الاحتلال يحذِّر:
جنرال احتياط في جيش الاحتلال يحذِّر: "إسرائيل" تعيش في أزمات متعدّدة وغير مسبوقة
عين على العدو منذ 34 دقيقة
"المجد" منظمة مشبوهة تستغل مأساة غزة
فلسطين منذ ساعة
تقرير صهيوني: الجيش
تقرير صهيوني: الجيش "الإسرائيلي" يفرغ من الكفاءات "النوعية"
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة