كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران

لبنان

حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم
لبنان

حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم

2025-12-16 10:55
61

في أجواء ولادة السيد فاطمة الزهراء (ع)، أقام حزب الله احتفالًا في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم، بحضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي وعدد من الفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.

افتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ ألقى السيد مرتضوي كلمة لفت فيها إلى أن من الخصائص المهمّة في شخصية السيدة فاطمة- عليها السلام- هي شخصيتها القيادية التي امتازت بها، والتي ظهرت في حركتها خلال حياتها عمومًا".

أضاف السيد مرتضوي: "يقول الإمام الخامنئيّ -دام ظله- في هذا الإطار: "لقد قامت فاطمة الزهراء -عليها السلام - بدور القائد الحقيقيّ"، وكذلك قال إمامنا الخمينيّ الجليل: "لو كانت فاطمة الزهراء (ع) رجلًا لكانت رسولًا"، فهذه هي فاطمة الزهراء (ع)، إنّها قائد بكلّ معنى الكلمة، ومثل رسول من الرسل، ومثل هادٍ لعموم البشريّة".

اختتم الاحتفال بباقة من التواشيح الدينية التي تتعلق بالمناسبة، قبل أن تقام مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز فورية على الفائزين.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله السيدة فاطمة الزهراء
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم
حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم
لبنان منذ ساعة
عون وسلام منزعجان من رجي
عون وسلام منزعجان من رجي
لبنان منذ 3 ساعات
السيد شكر: السلاح سيظل بأيدي المقاومين رغم كل الضغوط
السيد شكر: السلاح سيظل بأيدي المقاومين رغم كل الضغوط
لبنان منذ 16 ساعة
الفسفور الأبيض.. خطر
الفسفور الأبيض.. خطر "إسرائيلي" لا يزول في الجنوب
لبنان منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم
حزب الله أحيا ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم
لبنان منذ ساعة
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران منذ ساعتين
عون وسلام منزعجان من رجي
عون وسلام منزعجان من رجي
لبنان منذ 3 ساعات
هكذا فشلت
هكذا فشلت "إسرائيل" في إخراج حزب الله من المعادلة اللبنانية
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة