في أجواء ولادة السيد فاطمة الزهراء (ع)، أقام حزب الله احتفالًا في مجمع الإمام الباقر (ع) في حيّ السلم، بحضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي وعدد من الفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.

افتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ ألقى السيد مرتضوي كلمة لفت فيها إلى أن من الخصائص المهمّة في شخصية السيدة فاطمة- عليها السلام- هي شخصيتها القيادية التي امتازت بها، والتي ظهرت في حركتها خلال حياتها عمومًا".

أضاف السيد مرتضوي: "يقول الإمام الخامنئيّ -دام ظله- في هذا الإطار: "لقد قامت فاطمة الزهراء -عليها السلام - بدور القائد الحقيقيّ"، وكذلك قال إمامنا الخمينيّ الجليل: "لو كانت فاطمة الزهراء (ع) رجلًا لكانت رسولًا"، فهذه هي فاطمة الزهراء (ع)، إنّها قائد بكلّ معنى الكلمة، ومثل رسول من الرسل، ومثل هادٍ لعموم البشريّة".

اختتم الاحتفال بباقة من التواشيح الدينية التي تتعلق بالمناسبة، قبل أن تقام مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز فورية على الفائزين.

