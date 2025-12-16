كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي رئيس "الشاباك" يُحذّر: تهديد عمليات الخطف ارتفع

إيران

استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
إيران

استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران

2025-12-16 11:00
76

أعلنت العلاقات العامة، في قيادة "مقر القدس" التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، استشهاد ثلاثة من ضباط انفاذ القانون ومواطن واحد عند نقطة تفتيش فهرج في كرمان، شرقي محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب إيران.

كما أوضحت العلاقات العامة، في بيان اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول/ديسمبر 2025)، أنه خلال اشتباك وقع، في الليلة الماضية، بين عناصر مسلحة وقوات انفاذ القانون عند نقطة التفتيش عند مدخل مدينة فهرج على طريق زاهدان - فهرج، استشهد ثلاثة من ضباط انفاذ القانون ومواطن واحد.

كذلك أكدت، في البيان، أن هذا الحادث قيد المتابعة من الأجهزة الأمنية في المحافظة، وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
إيران منذ ساعة
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية:
الصحف الإيرانية: "إسرائيل" متهمة بحادثة سيدني
إيران منذ 3 ساعات
إيران وبيلاروسيا تتفقان على إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين
إيران وبيلاروسيا تتفقان على إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين
إيران منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
استشهاد 3 ضباط شرطة ومدني عند نقطة تفتيش في كرمان بجنوب إيران
إيران منذ ساعة
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية في غزة والاعتداءات على لبنان
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية:
الصحف الإيرانية: "إسرائيل" متهمة بحادثة سيدني
إيران منذ 3 ساعات
لافروف يؤكّد دعم روسيا لإيران: التعاون العسكري بين البلدين يعزز الاستقرار بالمنطقة
لافروف يؤكّد دعم روسيا لإيران: التعاون العسكري بين البلدين يعزز الاستقرار بالمنطقة
عربي ودولي منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة