أعلنت العلاقات العامة، في قيادة "مقر القدس" التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، استشهاد ثلاثة من ضباط انفاذ القانون ومواطن واحد عند نقطة تفتيش فهرج في كرمان، شرقي محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب إيران.

كما أوضحت العلاقات العامة، في بيان اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول/ديسمبر 2025)، أنه خلال اشتباك وقع، في الليلة الماضية، بين عناصر مسلحة وقوات انفاذ القانون عند نقطة التفتيش عند مدخل مدينة فهرج على طريق زاهدان - فهرج، استشهد ثلاثة من ضباط انفاذ القانون ومواطن واحد.

كذلك أكدت، في البيان، أن هذا الحادث قيد المتابعة من الأجهزة الأمنية في المحافظة، وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.

