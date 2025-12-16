تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حملات الدهم والاعتقالات، في الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة جديدة بدأتها فجرًا، وشملت أنحاء متفرقة من الضفة، وأسفرت عن اعتقال العديد من الفلسطينيين، بينهم فتاة وأسرى محررون.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة دعاء ياسين عبد الفتاح جرارعة، بعد دهم منزل عائلتها في بلدة عصيرة الشمالية، فيما اقتحمت مدينة نابلس عبر حاجزي "دير شرف" و"صرة" العسكريين، فشنّت حملة اعتقالات طالت كلًا من: باسم القطب من منزله في طلعة بليبلة بحي رفيديا، والشقيقين محمد ومحمد تيسير عبد الحي، وعلي الشامي من حي المخفية، غربي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين، شرقي نابلس، واعتقلت الشاب سميح ذياب، عقب مداهمة منزله، واحتجزته كــ"وسيلة ضغط" على شقيقه حبيب لإجباره على تسليم نفسه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أبو عواد، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية عورتا، جنوبي شرق نابلس.

في طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد ناصر، عقب مداهمة منزله في بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال الشاب لواء سليم من منزل عائلته في البلدة نفسها.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، في بلدة عنبتا شرق طولكرم، منها منازل لأسرى محررين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني واحتجاز عدد من الشبان لبعص الوقت. كذلك اقتحمت بلدة بلدة علار، شمالي مدينة طولكرم، وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين والمحال التجارية.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد محمد دخل الله (24 عامًا)، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. كما اقتحمت بلدات: سلواد شمالي شرق رام الله، المزرعة الغربية شمال غرب المدينة، بالإضافة إلى بلدة كوبر شمالًا وسط مداهمات واسعة، وداهمت العديد من المنازل والمحال التجارية واستجوبت أصحابها.

في مدينة أريحا؛ اقتحمت قوات الاحتلال منزلًا في شارع عمان، في المدينة شرقي الضفة المحتلة. وفي الخليل، اقتحمت حارة الجعبري، وصادرت عدة مركبات من بلدة بني نعيم، شرقي المدينة، بدعوى عدم الترخيص.

