شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول 2025)، لقاءات تناولت مواضيع سياسية ودبلوماسية ومصرفية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر عقده في باريسـ يوم الخميس المقبلـ للبحث في حاجات الجيش اللبناني.

في هذا الاطار، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزوده بتوجيهاته بالنسبة إلى المواضيع التي ستبحث، خلال الاجتماع في باريس، وتداول معه في حاجات الجيش في المرحلة الراهنة.

خلال اللقاء، أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية، في يوم أمس، في أماكن انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث عاينوا الإجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذًا للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة. كما تداول الرئيس عون مع قائد الجيش في الانطباعات التي كوّنها الدبلوماسيون خلال الجولة.

النائب طوني فرنجية

سياسيًا، استقبل الرئيس عون النائب طوني فرنجية وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة. بعد اللقاء، قال فرنجية: "كالعادة، نخرج دائمًا مرتاحين من لقائنا بفخامة الرئيس ومزودين بالأمل. زرنا فخامته للتهنئة أولًا بالأعياد، ثم بزيارة قداسة البابا والتنظيم الذي رأيناه، والأمل الذي أعطاه قداسته للبنان في المرحلة المقبلة"، مضيفًا: "ما نراه اليوم في لبنان، ليس أملًا مبنيًا على كاريزما فخامة الرئيس، بل على وقائع سياسية، بدأنا نتلمس نتائجها على الأرض".

وأردف: "يجب أن نبث دائمًا الأمل للناس. نسمع كثيرًا بعض المسؤولين في لبنان، يهولون بالحرب، وبأن البلاد تتجه صوب الأسوأ، وأن لبنان لا يقوم بواجباته. أنا أعتقد أن ما تقوم به الدولة اللبنانية والجيش هو أكثر من ممتاز، وأكثر من المطلوب. ما تمكّنا من تحقيقه، خلال الأشهر القليلة الماضية، بانتشار الجيش في جنوب الليطاني وسحب السلاح وضبط النفس من الجانب اللبناني، لم نكن نعتقد قبل سنة أو سنتين أن ذلك ممكنًا"، مضيفًا: "نتمنى على المجتمع الدولي، وهذا ما يعمل عليه فخامة الرئيس، أن يكون هناك ضغط على الجانب الآخر لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" للبدء بإعادة بناء الجنوب، وما تهدم، وإعادة الأمل إلى الناس الذين تركوا بيوتهم، وتركوا الجنوب، للوصول إلى بر الأمان".

