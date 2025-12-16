كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الشيخ القطان: أهل السّنة سيقاتلون العدو
الشيخ القطان: أهل السّنة سيقاتلون العدو "الإسرائيلي" إذا حاول الدخول إلى لبنان

2025-12-16 13:08
نظّمت الهيئة النسائية، في "جمعية قولنا والعمل"ـ محاضرة للأخوات بعنوان: "عقيده الجهاد في الإسلام" ألقاها رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان.

قال الشيخ القطان: "استطاع هذا العدو، من خلال الحديد والنار، وهذه القوة، أن يقتل ويدمّر، لكنه لم يستطع أن ينتصر على عقيدة المؤمنين، ورأيناه كيف وقّع اتفاقًا في غزة وفي لبنان ورأيناه بعد 12 يومًا في إيران لم يستطع أن يصمد في مواجهتها. وبدأ يستجدي من أجل أن تقف الحرب بينه وبين الجمهورية الإسلامية. هذا دليل على أن الأمة الإسلامية اذا اجتمعت على العدو الصهيوني تحقق انتصارًا عليه، والله لا يبقى هذا العدو أيامًا في فلسطين، والله بقوتنا من خلال وحدتنا نستطيع أن نخرج هذا العدو من فلسطين كلها، ونستطيع- بإذن الله- أن ننتصر ونخرج هذا العدو من الأماكن التي احتلها في بلدنا لبنان". 

كما وجه الشيخ القطان رسالة لبعض اللبنانيين قائلًا: "نقول لكل شركائنا، في هذا البلد، إن عقيدة الجهاد في سبيل الله تعالى هي ليست عقيدة فئة من اللبنانيين أو حزب من اللبنانيين، أو مذهب من اللبنانيين، عقيدة الجهاد في سبيل الله تعالى هي عقيدة كل الشرفاء من كل الطوائف والمذاهب في هذا البلد".

وأكد: "أننا لن نسمح لهذا العدو أن يدخل إلى بلدنا، ونحن أهل السّنة والجماعة في مقدمة الذين سيقاتلون هذا العدو "الإسرائيلي"، قتال الاستشهاديين الذين لن يجعلوا لهذا العدو موطئ قدم في قرانا، وفي أماكن وجودنا في لبنان، نحن أهل السّنة والجماعة قبل غيرنا لن نسمح لهذا العدو أن يدخل إلى بلدنا، وأن يحتل أرضنا، وأن يعتدي على قرانا، وعلى مدننا، وعلى أهلنا، وعلى ناسنا، والأيام بيننا دول والأيام بيننا سجال".

ختم الشيخ القطان قائلًا: "إن شاء الله تعالى بوحدتنا سننتصر، ولن نسمح لهذا العدو بتحقيق أهدافه، في هذا البلد، إنهم يرونه بعيدًا، ونراه قريبا بإذن الله عز وجل".

