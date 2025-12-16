تسللت قوة تابعة للعدو الصهيوني إلى بلدة الضهيرة، وقطعت مسافة ٧٥٠ مترًا شمالي الخط الأزرق، وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة وفخختها بمتفجرات ورمانات يدوية ووضعتها في المكان المقصود، بهدف إيذاء الأهالي الذين يتوجهون بشكل دوري إلى بلدتهم، رغم تعرضهم لإطلاق نار وقنابل صوتية من جانب الاحتلال.

وكانت قوة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، وزرعت أعلامًا "إسرائيلية" بالقرب من أحد المنازل، ووضعت صناديق ذخيرة فارغة ومفخخة.

الكلمات المفتاحية