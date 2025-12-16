كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي طلبات المساعدة النفسية لجنود العدو تستمرّ في الارتفاع

لبنان

قوة صهيونية تتسلّل إلى بلدة الضهيرة وتقطع مسافة ٧٥٠ مترًا شمالي الخط الأزرق
لبنان

قوة صهيونية تتسلّل إلى بلدة الضهيرة وتقطع مسافة ٧٥٠ مترًا شمالي الخط الأزرق

2025-12-16 13:36
94

تسللت قوة تابعة للعدو الصهيوني إلى بلدة الضهيرة، وقطعت مسافة ٧٥٠ مترًا شمالي الخط الأزرق، وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة وفخختها بمتفجرات ورمانات يدوية ووضعتها في المكان المقصود، بهدف إيذاء الأهالي الذين يتوجهون بشكل دوري إلى بلدتهم، رغم تعرضهم لإطلاق نار وقنابل صوتية من جانب الاحتلال.

وكانت قوة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، وزرعت أعلامًا "إسرائيلية" بالقرب من أحد المنازل، ووضعت صناديق ذخيرة فارغة ومفخخة.

الكلمات المفتاحية
لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
روابطُ التعليمِ الرسميِّ في لبنان تدعو للإضراب العام والتظاهر غدًا أمام مراكز المالية
روابطُ التعليمِ الرسميِّ في لبنان تدعو للإضراب العام والتظاهر غدًا أمام مراكز المالية
لبنان منذ 3 ساعات
بلدية برج البراجنة تنجز صيانة شبكات الصرف الصحي 
بلدية برج البراجنة تنجز صيانة شبكات الصرف الصحي 
لبنان منذ 4 ساعات
قوة صهيونية تتسلّل إلى بلدة الضهيرة وتقطع مسافة ٧٥٠ مترًا شمالي الخط الأزرق
قوة صهيونية تتسلّل إلى بلدة الضهيرة وتقطع مسافة ٧٥٠ مترًا شمالي الخط الأزرق
لبنان منذ 4 ساعات
الشيخ القطان: أهل السّنة سيقاتلون العدو
الشيخ القطان: أهل السّنة سيقاتلون العدو "الإسرائيلي" إذا حاول الدخول إلى لبنان
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
جولة الجيش للسفراء جنوبًا.. دفاع مستمر في وجه الحرب
جولة الجيش للسفراء جنوبًا.. دفاع مستمر في وجه الحرب "الإسرائيلية" على "درع الجنوب"
خاص العهد منذ ساعتين
روابطُ التعليمِ الرسميِّ في لبنان تدعو للإضراب العام والتظاهر غدًا أمام مراكز المالية
روابطُ التعليمِ الرسميِّ في لبنان تدعو للإضراب العام والتظاهر غدًا أمام مراكز المالية
لبنان منذ 3 ساعات
ما حقيقة الفيروس الجديد في لبنان؟
ما حقيقة الفيروس الجديد في لبنان؟
خاص العهد منذ 3 ساعات
بلدية برج البراجنة تنجز صيانة شبكات الصرف الصحي 
بلدية برج البراجنة تنجز صيانة شبكات الصرف الصحي 
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة