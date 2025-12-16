أعلنت بلدية برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، عن انتهاء قسم الأشغال من صيانة شبكات الصرف الصحي، ولا سيما تلك التي تضرّرت نتيجة أعمال الحفر ضمن ورشة المياه في نطاق البلدة، في إطار حرصها على تحسين البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات.

وأوضحت البلدية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025 أنّ "الفرق المختصّة قامت باستبدال القساطل القديمة بأخرى جديدة، ونفّذت الأعمال بوتيرة متسارعة بهدف الإسراع في إنجاز الورشة وفتح الطرق أمام حركة السير والمدارس، والحد من أي إزعاج للمواطنين".

وبالتوازي، أكدت بلدية برج البراجنة في بيانها أنّ شرطة البلدية واكبت الأعمال ميدانيًا عبر تنظيم حركة المرور وتسهيل تنقّل الأهالي في محيط الورشة، حفاظًا على السلامة العامة والحد من الازدحام.

الكلمات المفتاحية