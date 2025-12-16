كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
غازي حمد: الاحتلال يتلاعب باتفاق وقف إطلاق النار ويرتكب خروقات واضحة بغزّة

2025-12-16 14:30
أكد القيادي في حركة حماس وعضو الوفد المفاوض الدكتور غازي حمد، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب خروقات واضحة ومتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم وضوح بنوده والتزام المقاومة الكامل به.

وأوضح حمد في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن "الاتفاق الذي جرى توقيعه بنوده واضحة ومفصلة ولا تحتمل أي لبس، إلا أن الاحتلال تعمد التلاعب بها، ولم يترك بندًا واحدًا إلا وخرقه أو التفَّ عليه".

وأكد حمد أن حركة حماس، وبشهادة الوسطاء الذين تابعوا مجريات الأحداث اليومية في قطاع غزّة، لم ترتكب أي خرق منذ بدء الاتفاق، والتزمت به التزامًا كاملًا.

في المقابل، أشار إلى أن الاحتلال ارتكب خروقات واسعة ومخطّطًا لها مسبقًا، بقرارات مباشرة من حكومة الاحتلال وجيشه، موضحًا أن تكرار هذه الانتهاكات يؤكد أنها ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة.

وبيّن حمد أن خروقات الاحتلال شملت عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصف واستهدافات واغتيالات داخل قطاع غزّة، إضافة إلى تجاوز الخط الأصفر لمسافات كبيرة.

كما لفت إلى خروقات خطيرة في ملف المساعدات الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المعدات اللازمة، ما فاقم من معاناة السكان.

وأكد القيادي في حماس غازي حمد "أن هذه الخروقات الفاضحة تقوّض الاتفاق وتكشف نوايا الاحتلال الحقيقية"، داعيًا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والالتزام بما تم التوقيع عليه.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
