كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي حماس تحذّر: مخطّطات "إسرائيلية" لعسكرة القدس وتحويلها إلى مركز أمني متقدّم

عربي ودولي

لازاريني:
عربي ودولي

لازاريني: "إسرائيل" تنتهك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة باستهدافها مقرات "الأونروا"

2025-12-16 17:41
51

حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني من انتهاكات "إسرائيلية" متواصلة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، عبر استهداف مقرات الوكالة وموظفيها، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع عُقد في جنيف حول أوضاع اللاجئين، أكد لازاريني أن "إسرائيل تنتهك امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها"، مشيرًا إلى أن الشرطة "الإسرائيلية" اقتحمت، الأسبوع الماضي، المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولت على ممتلكاته، في خطوة اعتبرها سابقة خطيرة.

وأوضح لازاريني أن الأونروا تواصل، رغم التحديات، تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم، في قطاع غزّة والضفّة الغربية المحتلة ولبنان وسورية والأردن، لافتًا إلى أن المساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية التابعة للوكالة تتعرض بشكل مستمر للهجوم والتضييق.

وأشار إلى أن الوكالة دفعت ثمنًا باهظًا خلال العامين الماضيين؛ إذ قُتل أكثر من 380 من موظفيها في قطاع غزّة، فيما تضررت أو دُمّرت أكثر من 300 منشأة تابعة لها، إلى جانب قيام "إسرائيل" بطرد عدد من الموظفين الدوليين للأونروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق لازاريني إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم يمرون بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين وانعدام الأمن على المستوى العالمي، في وقت تتزايد التحديات السياسية والمالية والإنسانية التي تواجه الوكالة.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل التداعيات الكارثية لحرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزّة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت حتّى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية وتدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية.

وبحسب بيان وزارة الصحة، أسفرت الحرب "الإسرائيلية" على غزّة عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من اعتماد السكان على المساعدات التي تقدمها وكالة "أونروا" في ظل شح الموارد واستمرار القيود المفروضة على العمل الإنساني.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأمم المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي: الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا ركيزة لحفظ السلام والأمن العالميين
عراقتشي: الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا ركيزة لحفظ السلام والأمن العالميين
عربي ودولي منذ 27 دقيقة
لازاريني:
لازاريني: "إسرائيل" تنتهك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة باستهدافها مقرات "الأونروا"
عربي ودولي منذ 50 دقيقة
    لافروف: إجراءات أوروبا ضد إيران مخادعة وعار على الدبلوماسية
    لافروف: إجراءات أوروبا ضد إيران مخادعة وعار على الدبلوماسية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
بسبب موجة البرد.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر تجمد المواليد في قطاع غزة
بسبب موجة البرد.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر تجمد المواليد في قطاع غزة
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
حماس تحذّر: مخطّطات
حماس تحذّر: مخطّطات "إسرائيلية" لعسكرة القدس وتحويلها إلى مركز أمني متقدّم
فلسطين منذ 47 دقيقة
لازاريني:
لازاريني: "إسرائيل" تنتهك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة باستهدافها مقرات "الأونروا"
عربي ودولي منذ 50 دقيقة
مستودع أميركي يغذي آلة القتل
مستودع أميركي يغذي آلة القتل "الإسرائيلية" أسبوعيًا
عين على العدو منذ 3 ساعات
غازي حمد: الاحتلال يتلاعب باتفاق وقف إطلاق النار ويرتكب خروقات واضحة بغزّة
غازي حمد: الاحتلال يتلاعب باتفاق وقف إطلاق النار ويرتكب خروقات واضحة بغزّة
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة