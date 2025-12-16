أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة للبلدين، بل تشكّل عاملًا حاسمًا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين، في ظل تصاعد التحديات الدولية وتنامي النزعات الأحادية.

كلام عراقتشي جاء خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية، حيث شارك بعد ظهر الثلاثاء في اجتماع مع مجموعة من الخبراء والمفكرين الروس، جرى خلاله استعراض وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال القضايا الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية الإيراني على العزم المشترك لقادة إيران وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن التعاون الإستراتيجي بين البلدين بات ضرورة لمواجهة التحولات الراهنة في النظام الدولي.

وفي معرض حديثه عن المشهد الدولي، أشار إلى تزايد هيمنة أساليب الترهيب والنزعة الأحادية العدوانية في العلاقات الدولية، محمِّلًا الدول المحبّة للسلام مسؤولية جماعية في حماية سيادة القانون ومنع تكريس نظام عالمي قائم على منطق القوّة.

ووصف عراقتشي الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير، محمّلًا المسؤولية لما وصفه بالهيمنة الاستعمارية للكيان "الإسرائيلي"، بدعم وقيادة شاملة من الولايات المتحدة. كما انتقد بشدة الموقف الأوروبي إزاء ما اعتبره انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وارتكاب الكيان "الإسرائيلي" جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

ورأى أن إفلات "إسرائيل" المستمر من العقاب على الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، إضافة إلى اعتداءاتها على لبنان وسورية واليمن ودول أخرى في المنطقة، يعكس حالة من اللامبالاة الدولية الخطيرة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتطرق إلى الملف النووي الإيراني، موضحًا أن طهران انتهجت سلوكًا مسؤولًا على مدى العقدين الماضيين، وأن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لعدم التزام الولايات المتحدة، وتواطؤ الدول الأوروبية الثلاث مع سياساتها، ولا سيما الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، إضافة إلى ما وصفه بالعدوان العسكري على إيران في آذار/ مارس 2025.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن حقوق بلاده ومصالحها المشروعة، وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المستقلة والمتحالفة، ومن بينها إيران وروسيا.

وختم عراقتشي بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق في المحافل الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، بهدف منع تطبيع الفوضى وانتهاكات القانون الدولي، وحماية التعددية، والتصدي للضغوط المتزايدة التي تستهدفها.

