وزير الدفاع الإيراني:
وزير الدفاع الإيراني: "صنع في إيران" منصة فاعلة لتلبية الاحتياجات التكنولوجية

2025-12-16 19:13
أكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيراني؛ عزيز ناصر زاده على القدرة العالية لشركات التكنولوجيا المحلية، مشيداً بمعرض المنتجات الإيرانية صنع في إيران باعتباره منصة فعّالة للمنظمات الدفاعية للتفاعل مع الشركات التقنية وتلبية الاحتياجات التكنولوجية للبلاد.

وأعرب وزير الدفاع  خلال زيارته للمعرض عن تقديره لنائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي لإقامة هذا الحدث، مشدداً على أهمية إنجازات الشركات العاملة في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة، وقال: إن «جزءاً كبيراً من هذه التقنيات يمكن أن يلبي احتياجات قطاع الدفاع في إيران.

وأوضح ناصر زاده، أن المعرض يتكون من قسمين أساسيين: الأول مخصص للمنظمات والمؤسسات التي تعرض احتياجاتها التقنية، والثاني لعرض منتجات وقدرات الشركات العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن إقامة تواصل فعّال بين هذين القسمين من شأنه تعزيز تطوير التقنيات الحديثة، لا سيما في المجال الدفاعي الذي يتطلب تفاعلاً واستخداماً أمثل للقدرات المحلية أكثر من أي وقت مضى.

وشدّد وزير الدفاع  الإيراني على أهمية التعاون الثنائي بين وزارة الدفاع والشركات القائمة على المعرفة، موضحاً أن الوزارة يمكن أن تقدم خبراتها ومعارفها التقنية لهذه الشركات، وفي المقابل تستطيع هذه الشركات توفير منتجات وحلول تقنية لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، بما يسهم في نمو وتعزيز التكنولوجيا المحلية.

وعبّر ناصر زاده عن ارتياحه للمستوى العلمي والتقني للشركات المشاركة في المعرض، مؤكداً فخره بوجود كوادر شابة إيرانية ملتزمة ومن ذوي الخبرة، ومشدداً على أن إيران تحتل مكانة مرموقة في مجال التقنيات الحديثة.

واختتم وزير الدفاع كلامه بالإشارة إلى دور الوزارة في المعرض، قائلاً: إن وزارة الدفاع تضطلع بدور فاعل في تحديد الشركات التقنية، والإعلان عن الاحتياجات، وإنتاج وعرض المنتجات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمهّد الطريق لتعاون أوسع وأكثر فعالية في المستقبل بين القطاعين الدفاعي والتقني المدني.

