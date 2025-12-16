أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أنَّه رغم كلّ الصعوبات والتحديات والمشاكل، هناك العديد من الجوانب الإيجابية في البلاد، ونشهد استعدادات واسعة للتوجه نحو الإسلام والثورة الإسلامية، ويجب العمل على تعزيزها.

وجاء كلام الإمام الخامنئي خلال لقائه مع المشاركين في مؤتمر إحياء ذكرى 5580 شهيدًا من شهداء محافظة البرز، اليوم الثلاثاء 16/12/2025 في مقر المؤتمر بمدينة كرج الإيرانية.

ورأى الامام الخامنئي، أن من أهم المهام في الوضع الراهن نقل دوافع وقيم عصر الدفاع المقدس إلى جيل الشباب، وقال: "شبابنا اليوم شباب صالح، ورغم توفر وسائل متطورة لنقل مختلف المفاهيم والأفكار إليهم، فقد حافظوا على هويتهم الدينية، وينبغي استغلال هذه المنصة لشرح القيم ونقلها إليهم بأسلوب فني".

وأشار إلى أن الرغبة في لقاء الله والشعور بالواجب الديني لدى مقاتلي الدفاع المقدس كانت من بين عشرات القيم والدوافع لتلك الحقبة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الدوافع وعدم السماح لها بالتلاشي.

وأضاف سماحته أنَّ "السلوك الذي نراه من بعض المؤسسات الثقافية وبعض المؤسسات المسؤولة لا يعكس الجهد المبذول لنقل قيم الدفاع المقدس".

وشدَّد الإمام الخامنئي على أنَّ نقل قيم ودوافع حقبة الدفاع المقدس إلى الجيل الجديد يتطلب جهدًا فنيًا ومثابرة دؤوبة، لافتًا إلى أنَّه على الرغم من كلّ الصعوبات والتحديات والمشاكل، فإنَّ هناك العديد من الجوانب الإيجابية والعديد من الاستعدادات للتوجه نحو الإسلام والثورة الإسلامية في البلاد، والتي يجب تعزيزها.

