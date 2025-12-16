شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية، الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، الشهيد السعيد المجاهد الدكتور زكريا يحيى الحاج "أبا يحيى" في بلدة جويا، والذي ارتقى فداء للبنان وشعبه، بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ- الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

الكلمات المفتاحية