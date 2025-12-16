زار وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية، برئاسة منسقه المهندس طارق مزرعاني، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه، حيث أعرب الوفد عن شكره للجهود المبذولة في تطوير الخدمات الصحية واهتمام الوزارة بالنازحين والمتضررين من الحرب.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد اقتراحًا لإصدار بطاقة مخصصة لمتضرري ونازحي القرى الحدودية الذين يعانون من انقطاع عن العمل وفقدان مصادر الدخل منذ أكثر من سنتين، على أن تُسمّى هذه البطاقة "عائد". وتهدف البطاقة إلى تمكين حاملها من تلقي العلاج مجانًا بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية.

وأكّد وزير الصحة ناصر الدين تبنيه للاقتراح بالكامل، ووعد بالعمل على تنفيذه بسرعة بالتعاون مع الإدارات المعنية والتجمع، بعد إجراء إحصاء دقيق لمن يستحق حمل البطاقة. كما أشار إلى إمكانية تطوير البطاقة لاحقًا لتقديم خدمات إضافية للنازحين دون الحاجة إلى إدارات وجهات أخرى.

وأشار الوزير إلى أن حامل بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية يستطيع تلقّي العلاج مجانًا في المستشفيات الحكومية وفق لائحة الأمراض المشمولة، داعيًا أي شخص لم يحصل على حقه إلى التواصل مع الوزارة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تمّ خلال اللقاء بحث أمور صحية أخرى، لا سيما ما يتعلق بالأدوية المزمنة، حيث تعمل الوزارة على تأمينها بشكل دائم وبأسعار أقل من السوق. وأكد ناصر الدين استعداده للنظر في أي مطلب محق يخص أهالي القرى الحدودية وكلّ النازحين.

واختتم الوفد زيارته بتقديم الشكر للوزير على تعاونه واهتمامه في كلّ ما يخدم المصلحة العامة للمواطنين وصحتهم، معتبرين أن اللقاء خطوة مهمّة نحو تحسين الخدمات الصحية للفئات الأكثر تضررًا.

الكلمات المفتاحية