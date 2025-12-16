كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي شهيدان بغارتين "إسرائيليتين" وتوغّل في الضهيرة 

لبنان

ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
لبنان

ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية

2025-12-16 20:30
76

زار وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية، برئاسة منسقه المهندس طارق مزرعاني، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه، حيث أعرب الوفد عن شكره للجهود المبذولة في تطوير الخدمات الصحية واهتمام الوزارة بالنازحين والمتضررين من الحرب.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد اقتراحًا لإصدار بطاقة مخصصة لمتضرري ونازحي القرى الحدودية الذين يعانون من انقطاع عن العمل وفقدان مصادر الدخل منذ أكثر من سنتين، على أن تُسمّى هذه البطاقة "عائد". وتهدف البطاقة إلى تمكين حاملها من تلقي العلاج مجانًا بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية.

وأكّد وزير الصحة ناصر الدين تبنيه للاقتراح بالكامل، ووعد بالعمل على تنفيذه بسرعة بالتعاون مع الإدارات المعنية والتجمع، بعد إجراء إحصاء دقيق لمن يستحق حمل البطاقة. كما أشار إلى إمكانية تطوير البطاقة لاحقًا لتقديم خدمات إضافية للنازحين دون الحاجة إلى إدارات وجهات أخرى.

وأشار الوزير إلى أن حامل بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية يستطيع تلقّي العلاج مجانًا في المستشفيات الحكومية وفق لائحة الأمراض المشمولة، داعيًا أي شخص لم يحصل على حقه إلى التواصل مع الوزارة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تمّ خلال اللقاء بحث أمور صحية أخرى، لا سيما ما يتعلق بالأدوية المزمنة، حيث تعمل الوزارة على تأمينها بشكل دائم وبأسعار أقل من السوق. وأكد ناصر الدين استعداده للنظر في أي مطلب محق يخص أهالي القرى الحدودية وكلّ  النازحين.

واختتم الوفد زيارته بتقديم الشكر للوزير على تعاونه واهتمامه في كلّ ما يخدم المصلحة العامة للمواطنين وصحتهم، معتبرين أن اللقاء خطوة مهمّة نحو تحسين الخدمات الصحية للفئات الأكثر تضررًا.

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الصحة اللبنانية ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
حمادة: اتفاق وقف النار فرضته
حمادة: اتفاق وقف النار فرضته "أولي البأس".. ووزير الخارجية لا يمثّل لبنان
لبنان منذ 25 دقيقة
شهيدان بغارتين
شهيدان بغارتين "إسرائيليتين" وتوغّل في الضهيرة 
لبنان منذ ساعة
ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
لبنان منذ ساعتين
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد زكريا يحيى الحاج في جويا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد زكريا يحيى الحاج في جويا
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
لبنان منذ ساعتين
جولة الجيش للسفراء جنوبًا.. دفاع مستمر في وجه الحرب
جولة الجيش للسفراء جنوبًا.. دفاع مستمر في وجه الحرب "الإسرائيلية" على "درع الجنوب"
خاص العهد منذ 7 ساعات
روابطُ التعليمِ الرسميِّ في لبنان تدعو للإضراب العام والتظاهر غدًا أمام مراكز المالية
روابطُ التعليمِ الرسميِّ في لبنان تدعو للإضراب العام والتظاهر غدًا أمام مراكز المالية
لبنان منذ 8 ساعات
ما حقيقة الفيروس الجديد في لبنان؟
ما حقيقة الفيروس الجديد في لبنان؟
خاص العهد منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة