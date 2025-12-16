يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، شمل غارات جوية وتوغلات برية وقصفًا مدفعيًا، ما أدى إلى سقوط شهداء وتهديد مباشر لأمن الأهالي.

وأغارت مسيّرة "إسرائيلية" على سيارة من نوع "رابيد" على طريق العديسة - مركبا جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العامة. وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بجروح إثر غارة صهيونية استهدفت آلية "بيك آب" في بلدة سبلين في إقليم الخروب.

وفي خرق ميداني إضافي، توغلت قوة "إسرائيلة" داخل بلدة الضهيرة، قاطعة مسافة تُقدَّر بنحو 750 مترًا شمال الخط الأزرق، حيث عمدت إلى نقل صناديق مخصصة للذخيرة كانت مفخخة بمتفجرات ورمانات يدوية، ووضعتها قرب أحد المنازل.

كما أقدمت القوّة المتوغلة على زرع أعلام الكيان الصهيوني في المكان، في خطوة استفزازية جديدة. وبعد كشف الصناديق المفخخة، فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في المنطقة، وعمل على تفجيرها بشكل مسيطر عليه تفاديًا لوقوع إصابات.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، استهدفت مدفعية العدوّ "الإسرائيلي" أطراف بلدة مروحين، كما أطلقت قوات العدوّ قذيفة مضيئة باتّجاه منطقة المحافر عند أطراف بلدة عيترون.

