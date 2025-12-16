كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي حمادة: اتفاق وقف النار فرضته "أولي البأس".. ووزير الخارجية لا يمثّل لبنان

عربي ودولي

قوات الاحتلال
عربي ودولي

قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  تواصل خروقاتها في الجنوب السوري

2025-12-16 22:17
30

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" توغلاتها في جنوب غرب سورية، حيث توغلت، اليوم الثلاثاء 16/12/2025، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام في قرية بريقة بريف القنيطرة، في خرق جديد للسيادة السورية وتصعيد ميداني متواصل في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدة عسكرية تابعة للجيش "الإسرائيلي"، مؤلفة من ثلاث آليات بينها سيارتان من نوع "هايلكس"ومركبة "فان" سوداء، اقتحمت قرية بريقة ونفذت جولات ميدانية على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بـ"الكباس" ومعمل البطاريات، على الطريق الرابط بين بلدتي بريقة وكودنة.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من اعتقال الجيش "الإسرائيلي"  ثلاثة شبان من بلدة الحميدية في ريف القنيطرة في أثناء قيامهم بجمع الحطب، وفق ما أفادت به قناة الإخباريةالسورية الرسمية، دون صدور أي بيان رسمي عن الجانب "الإسرائيلي"  حول الحادثة.

كما شهدت محافظة القنيطرة، يوم أمس الاثنين 15/12/2025، توغلًا إسرائيليًا آخر، حيث أقامت القوات "الإسرائيلية" حاجزًا عسكريًا عمدت من خلاله إلى استجواب المارة وتفتيش السيارات، في خطوة أثارت حالة من التوّتر بين السكان المحليين.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن التوغلات "الإسرائيلية" في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة القنيطرة، باتت شبه يومية خلال الفترة الأخيرة، وغالبًا ما تترافق مع اعتقالات ونصب حواجز عسكرية، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويثير مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة الحدودية.

الكلمات المفتاحية
سوريا جيش العدو الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  تواصل خروقاتها في الجنوب السوري
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
السيد الحوثي يدعو لمظاهرات يوم الجمعة ضد الإساءة الأميركية والصهيونية للقرآن الكريم
السيد الحوثي يدعو لمظاهرات يوم الجمعة ضد الإساءة الأميركية والصهيونية للقرآن الكريم
عربي ودولي منذ ساعتين
سوق العمل الأميركي يواصل التباطؤ مع ارتفاع البطالة ونمو ضعيف للوظائف
سوق العمل الأميركي يواصل التباطؤ مع ارتفاع البطالة ونمو ضعيف للوظائف
عربي ودولي منذ 3 ساعات
عراقتشي: الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا ركيزة لحفظ السلام والأمن العالميين
عراقتشي: الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا ركيزة لحفظ السلام والأمن العالميين
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  تواصل خروقاتها في الجنوب السوري
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
شهيدان بغارتين
شهيدان بغارتين "إسرائيليتين" وتوغّل في الضهيرة 
لبنان منذ ساعة
من يحرك الفتنة في لبنان؟
من يحرك الفتنة في لبنان؟
مقالات منذ 14 ساعة
"إسرائيل" تطلق سراح 10 أسرى من قطاع غزة وسط استمرار الإبادة الجماعية
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة