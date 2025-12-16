تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" توغلاتها في جنوب غرب سورية، حيث توغلت، اليوم الثلاثاء 16/12/2025، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام في قرية بريقة بريف القنيطرة، في خرق جديد للسيادة السورية وتصعيد ميداني متواصل في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدة عسكرية تابعة للجيش "الإسرائيلي"، مؤلفة من ثلاث آليات بينها سيارتان من نوع "هايلكس"ومركبة "فان" سوداء، اقتحمت قرية بريقة ونفذت جولات ميدانية على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بـ"الكباس" ومعمل البطاريات، على الطريق الرابط بين بلدتي بريقة وكودنة.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من اعتقال الجيش "الإسرائيلي" ثلاثة شبان من بلدة الحميدية في ريف القنيطرة في أثناء قيامهم بجمع الحطب، وفق ما أفادت به قناة الإخباريةالسورية الرسمية، دون صدور أي بيان رسمي عن الجانب "الإسرائيلي" حول الحادثة.

كما شهدت محافظة القنيطرة، يوم أمس الاثنين 15/12/2025، توغلًا إسرائيليًا آخر، حيث أقامت القوات "الإسرائيلية" حاجزًا عسكريًا عمدت من خلاله إلى استجواب المارة وتفتيش السيارات، في خطوة أثارت حالة من التوّتر بين السكان المحليين.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن التوغلات "الإسرائيلية" في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة القنيطرة، باتت شبه يومية خلال الفترة الأخيرة، وغالبًا ما تترافق مع اعتقالات ونصب حواجز عسكرية، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويثير مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة الحدودية.

