قُتل العالم النووي اليهودي نونو لوريرو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – MIT، بعد تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله في مدينة بروكلين بولاية ماساتشوستس الأميركية.

إعلام العدو ذكر أن القتيل هو البروفيسور نونو ف. غوميش لوريرو (47 عامًا)، أستاذ العلوم النووية والهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، مشيرًا إلى أنه يهودي ومعروف بمواقف مؤيدّة لـ"إسرائيل".

بدورها، قالت قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إن السلطات المحلية تتعامل مع القضية على أنها جريمة قتل، فيما يقود التحقيق مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك وشرطة ولاية ماساتشوستس وشرطة بروكلين وشرطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية عن أحد الجيران قوله إنه سمع "ثلاثة أصوات قوية" مساء الإثنين، وظن في البداية أن شخصًا يحاول كسر باب إحدى الشقق داخل المبنى.

وأفادت تقارير محلية بأن لوريرو كان يقيم في المنطقة منذ فترة طويلة.

ووفق الموقع الرسمي لمعهد MIT، فإن لوريرو يحمل شهادة في الفيزياء من المعهد التقني العالي في لشبونة، وحصل على درجة الدكتوراه من كلية إمبريال في لندن عام 2005، وكان متخصصًا في أبحاث ديناميات البلازما والطاقة الاندماجية.

وعُثر على نونو لوريرو مساء الاثنين، بمنزله في ضاحية بروكلين الراقية قرب بوسطن.

وقد نُقل إلى المستشفى مصابًا بأعيرة نارية، وأعلنت وفاته الثلاثاء، بحسب مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك.

