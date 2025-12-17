كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي "إسرائيل هيوم" تتناول الملفات الأربعة لقمة ترامب– نتنياهو المرتقبة

لبنان

القرض الحسن: مستمرّون في عملنا باسمنا كالمعتاد في جميع فروعنا
لبنان

القرض الحسن: مستمرّون في عملنا باسمنا كالمعتاد في جميع فروعنا

2025-12-17 11:11
44

بيان صادر عن جمعية مؤسسة القرض الحسن:

يتداول في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع تغيير اسم جمعية القرض الحسن، يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:

1. إن جمعية مؤسسة القرض الحسن لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة.
2. أما عمليات بيع وشراء الذهب نقدًا أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين المرجعية الإجراء، عبر مندوبين لها.

الكلمات المفتاحية
القرض الحسن
إقرأ المزيد
المزيد
القرض الحسن: مستمرّون في عملنا باسمنا كالمعتاد في جميع فروعنا
القرض الحسن: مستمرّون في عملنا باسمنا كالمعتاد في جميع فروعنا
لبنان منذ ساعة
"بكبسة زر": تطبيق وزارة الصحة للتحقق من الأدوية
لبنان منذ ساعتين
حمادة: اتفاق وقف النار فرضته
حمادة: اتفاق وقف النار فرضته "أولي البأس".. ووزير الخارجية لا يمثّل لبنان
لبنان منذ 13 ساعة
شهيدان بغارتين
شهيدان بغارتين "إسرائيليتين" وتوغّل في الضهيرة 
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
القرض الحسن: مستمرّون في عملنا باسمنا كالمعتاد في جميع فروعنا
القرض الحسن: مستمرّون في عملنا باسمنا كالمعتاد في جميع فروعنا
لبنان منذ ساعة
مصرف لبنان مرهون... أميركا تعبَث بالأمن الاجتماعيّ
مصرف لبنان مرهون... أميركا تعبَث بالأمن الاجتماعيّ
خاص العهد 2025-11-27
"القرض الحسن": خدمات لا تهزمها الحرب
تحقيقات ومقابلات منذ شهر
"القرض الحسن" في مرمى mtv: تحريض وتهويل ممنهج
نقاط على الحروف منذ 4 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة