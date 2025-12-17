كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

نائب قائد حرس الثورة: مؤامرات الأعداء ضدنا لم تنجح
نائب قائد حرس الثورة: مؤامرات الأعداء ضدنا لم تنجح

2025-12-17 12:02
18

أكّد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني في إشارة إلى الحرب الهجینة التي يشنها الاستكبار العالمي ضد الأمة الإيرانية أنه لم تنجح مؤامرات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قط، وهذا دليل على قوة الثورة الإسلامية.

وخلال حفل إحياء أسبوع البحث العلمي الذي أقيم صباح اليوم في جامعة الامام الحسين (عليه السلام)، اعتبر العميد فدوي أن العلم النافع هو علم يجب السعي إليه، وأشار إلى أهمية البحث العلمي في المجتمع، قائلًا: "لقد تطورت أدوات البحث العلمي اليوم بشكل كبير، وبالتالي ارتفعت توقعات الباحثين. يجب أن نطالب الباحثين بتوسيع نطاق البحث العلمي، لأن هناك العديد من القضايا في البلاد التي تحتاج إلى حل".

وأشار نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إلى "اعتمادنا على اليقينيات التي نؤمن بها، أن الله لم يُهمل عباده شيئًا، بل وفّر لهم كل ما يحتاجونه حتى النهاية"، مشددًا على قدرة إيران على بلوغ أي مستوى من المعرفة.

وأضاف: "علينا حلّ قضايا الدولة والثورة وجغرافيا إيران، ولن يحلّها أحد سوانا. لدينا العديد من المفكرين والعلماء والمثقفين، لذا يجب أن نتكاتف للنهوض بالقطاع العلمي في المجتمع".

وفي سياق آخر من خطابه، أشار العميد فدوي إلى عداء "الشيطان الأكبر" (أميركا) ونظام الهيمنة ضد الثورة الإسلامية، قائلًا: "لقد هاجم "الشيطان الأكبر" الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية. ولم يتراجع عداء الأعداء وعقوباتهم المفروضة على بلادنا قط".

وأكد أن الحرس الثوري والنظام وأفراد المجتمع والشهداء قد أدوا واجبهم في مواجهة الاعداء، وتابع أن "مؤامرات الأعداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنجح قط، وهذا دليل قاطع على قوة الثورة الإسلامية".

ولفت العميد فدوي إلى ضرورة استغلال القدرات المحلية والاعتماد على الذات، مؤكدًا أن "الشهداء أثبتوا قدرتنا على تحقيق أهدافنا، وهم يذكروننا بذلك باستمرار".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني
