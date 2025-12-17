أقدم مستوطنون صهاينة، فجر اليوم الأربعاء 17/1/2025، على حرق مركبات فلسطينية عدة، في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله وسط الضفّة الغربية.

واقتحمت مجموعة مستوطنين القرية في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وأحرقوا عددًا من المركبات المركونة أمام المنازل، وخطوا شعارات عنصرية.

ووجّه المستوطنون في كتابات على الجدران رسائل تهديد حملت اسم "كتائب الملك داود"، حيث يستخدم "وحوش التلال" و"فتيان التلال" اسم"كتائب الملك داود"، لتبنّي المسؤولية عن اعتداءاتهم في الضفّة الغربية.

ويواصل المستوطنون الصهاينة انتهاكاتهم وإرهابهم بحق الأراضي الفلسطينية في الضفّة الغربية، بدعم وحماية كاملة من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وحكومتها اليمينية المتطرّفة، والتي تسعى جاهدة لنهب مزيد من أملاك الفلسطينيين.

ومن الجماعات المعروفة باسم "فتيان التلال" و"تدفيع الثمن"، وصولًا للظاهرة الجديدة المنتشرة في تلال الضفّة الغربية المحتلة وجبالها وسهولها ووديانها "وحوش التلال" يتصاعد إرهاب المستوطنين شكلا وتنظيما وأوسع انتشارا.

ففي الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق الضفّة الغربية المحتلة ظاهرة مجموعة استيطانية جديدة تُعرف باسم "وحوش التلال"، تضم عشرات الشبان اليهود الذين حوّلوا أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحات عنف وترهيب.

هذه المجموعة تُعدّ الجيل الجديد ممّا كان يُعرف بـ"فتيان التلال"، لكنّها أكثر تطرفًا وتنظيمًا، وتتحرك بروح عدوانية لا تتردّد في استهداف الفلسطينيين أولًا، ثمّ الجنود والمستوطنين أنفسهم إذا حاولوا ردعها أو الاعتراض على سلوكها.



يذكر أن كلّ خلية من "وحوش التلال" تضم نحو عشرة إلى خمسة عشر شابًا يتحركون بين البؤر الاستيطانية العشوائية وينفّذون اعتداءات منظمة تشمل إحراق المركبات والمنازل والحقول الفلسطينية، إلى جانب رشق الحجارة على الجنود أنفسهم.

