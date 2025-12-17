تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكها الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، عبر تصعيد ميداني متواصل يتخّذ أشكالًا متعددة، من غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، وصولًا إلى نسف منازل المواطنين، ولا سيما في المناطق الشرقية من القطاع المحاصر.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشمالية من قطاع غزّة، في وقت أطلقت فيه آليات عسكرية النار جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما زاد من حالة الخوف والهلع في صفوف السكان، خصوصًا في المناطق القريبة من خطوط الاشتباك.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار قرب محور موراج شمالي مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار شرقي مدينة غزّة، ترافَق مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من بلدة جباليا شمالي القطاع، في مشهد يؤكد استمرار سياسة الترهيب والتدمير الممنهج.

وتندرج هذه الاعتداءات في سياق الخروقات المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث أسفرت هذه الخروقات، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 393 فلسطينيًا وإصابة 1074 آخرين، في ظل صمت دولي مريب وعجز عن محاسبة المعتدي.

