وجّهت الشرطة الأسترالية اتهامات بالإرهاب وقتل 15 شخصًا، إضافة إلى عشرات التهم الجنائية الأخرى، للمشتبه به في الهجوم الذي استهدف احتفالًا يهوديًا على شاطئ بونداي الشهير في مدينة سيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الشرطة ستتهم نافيد أكرم بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وإحداث إصابات خطيرة وتعريض حياة أشخاص للخطر،بهدف الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع، على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى أن التهم ستُعرض أمام المحكمة.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم ذو طابع "إرهابي".

وبحسب السلطات، فإن نافيد أكرم ووالده ساجد أكرم فتحا النار مساء الأحد على احتفال يهودي أُقيم على شاطئ بونداي، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، في واحدة من أعنف الهجمات التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة.

وأُصيب نافيد أكرم بجروح بالغة خلال تدخل الشرطة، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأنه أفاق من غيبوبة ليل الثلاثاء.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء. أما والده ساجد أكرم، فقد قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء العملية الأمنية.

