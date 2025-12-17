استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عائلة الشهيد هادي شرارة زوجته الجريحة أماني بزي وابنتها الناجية من المجزرة الطفلة الجريحة أسيل شرارة وجد العائلة الأستاذ سامي بزي.

كذلك استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها وآخر المستجدات.

كما استقبل رئيس المجلس النيابي رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة هيثم سرحان، ديانا بو غانم، محمد أيوب، ورجاء الشريف، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم.

