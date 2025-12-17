كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي مؤتمر عربي في بيروت يناقش الدروس المستفادة للمقاومة الفلسطينية

لبنان

الرئيس بري يستقبل عائلة الشهيد هادي شرارة 
لبنان

الرئيس بري يستقبل عائلة الشهيد هادي شرارة 

2025-12-17 14:21
98

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عائلة الشهيد هادي شرارة زوجته الجريحة أماني بزي وابنتها الناجية من المجزرة الطفلة الجريحة أسيل شرارة وجد العائلة الأستاذ سامي بزي.

كذلك استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها وآخر المستجدات.

كما استقبل رئيس المجلس النيابي رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة هيثم سرحان، ديانا بو غانم، محمد أيوب، ورجاء الشريف، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري
إقرأ المزيد
المزيد
حسين فضل الله: هناك في لبنان من يتنافس كيف يرضي العدو
حسين فضل الله: هناك في لبنان من يتنافس كيف يرضي العدو
لبنان منذ 24 دقيقة
وزير الصحة: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين 
وزير الصحة: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين 
لبنان منذ 36 دقيقة
اتفاقية تعاون لبنانية - صينية لدعم الزراعة وحماية غابات الصنوبر عبر طائرات مسيّرة
اتفاقية تعاون لبنانية - صينية لدعم الزراعة وحماية غابات الصنوبر عبر طائرات مسيّرة
لبنان منذ 36 دقيقة
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد حسين مصطفى الأشهب
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد حسين مصطفى الأشهب
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري يستقبل عائلة الشهيد هادي شرارة 
الرئيس بري يستقبل عائلة الشهيد هادي شرارة 
لبنان منذ ساعتين
اللجان المشتركة تقرّ إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي.. وجلسة نيابية الخميس المقبل
اللجان المشتركة تقرّ إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي.. وجلسة نيابية الخميس المقبل
لبنان منذ يوم
خليل: حديث جعجع عن التشبّث بالرأي هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة
خليل: حديث جعجع عن التشبّث بالرأي هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة
لبنان منذ 3 أيام
بري: كلام برّاك عن ضم لبنان لسورية
بري: كلام برّاك عن ضم لبنان لسورية "غلطة كبيرة".. و"ما حدا يهدّد اللبنانيين"
لبنان منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة