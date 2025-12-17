برعاية الجامعة اللبنانية، نُظِّم المؤتمر السنوي العملي السادس للجمعية العربية للعلوم السياسية تحت عنوان "حركات التحرر والاستقلال في العالم الثالث والدروس المستفادة للمقاومة الفلسطينية"، وذلك في مطعم الساحة – طريق المطار، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والثقافية.

حمادة

وخلال المؤتمر، أشاد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، ممثلًا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، بالدور الثقافي الذي تؤديه الجمعية العربية للعلوم السياسية، مشددًا على ضرورة استنفاد جميع الوسائل المتاحة لمقاومة العدو.

وتطرق حمادة إلى خطورة مشروع "إسرائيل الكبرى" وأطماعها في المنطقة، داعيًا الدول العربية والشعوب الحرة إلى إعادة النظر في "الخريطة الزرقاء" التي حملها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

حركة أمل

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة أمل زكي جمعة أن الضغوط التي تُمارس على لبنان من خلال حملات التهويل الإعلامية والسياسية وحركة الموفدين، ستؤدي إلى مزيد من العزيمة والإصرار على الثبات في الموقف، مشددًا على أن جميع هذه الضغوط لن تثني الشعب اللبناني والمقاومة عن القيام بواجباتهما تجاه القضية الفلسطينية. كما توجه بالتحية إلى أرواح الشهداء في لبنان وفلسطين وكل الدول المقاومة.

حماس

بدوره، أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي التمسك بحق مقاومة المحتل، مشددًا على أن الفصائل الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها، معتبرًا أنه "روحها وشرفها"، ومؤكدًا ثبات الموقف ووحدة الصف في خدمة الشعب الفلسطيني.

وأشار عبد الهادي إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية ستُبدي المرونة المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بما يخدم مصلحة شعب غزة ويخفف من معاناته، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية ممارسة الضغط على العدو لإلزامه بتطبيق بنود الاتفاق.

الجهاد الاسلامي

وفي كلمة له، دعا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا إلى التمسك بالوحدة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن الانقسام الفلسطيني كان دائمًا في مصلحة العدو، بينما شكّل توحيد الموقف مصدر قوة للمقاومة.

مركز دراسات الوحدة العربية

كما ألقى ممثل مركز دراسات الوحدة العربية الدكتور جمال واكيم كلمة استعرض فيها أهمية الإنجازات الإيجابية التي حققتها المنطقة من خلال حركات التحرر ومقاومة الاحتلال.

المناضل جورج عبد الله

من جانبه، أكد المناضل جورج عبد الله أن لبنان يشكل اليوم واجهة للدول المقاومة إلى جانب فلسطين، معتبرًا أن ما تشهده المنطقة من تآمر دولي يؤكد السير في الطريق الصحيح، وهو طريق المقاومة ومحاربة الإمبريالية العالمية.

بن جدو

ومثل رئيس شبكة الميادين الإعلامي غسان بن جدو، الإعلامي روني الفا، الذي شدد على أهمية "سلاح العقل والكلمة" في إظهار الحق، وتبيان الطريق الصحيح، وتوثيق جرائم العدو.

ويستمر المؤتمر على مدى يومين، ويتخلله عدد من الأنشطة والندوات المتخصصة.

