وقع وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، والسفير الصيني في لبنان تشن تشو أندونغ، اتفاقية تعاون بين البلدين تقضي بتقديم الصين للبنان طائرات من دون طيار هبةً مخصصة لرش المبيدات الحشرية في غابات الصنوبر في لبنان، لدعم القطاع الزراعي وحماية الغابات.

وأكّد هاني خلال الحفل أنّ "هذه المبادرة تعبّر بوضوح عن عمق العلاقات الودية التي تربط لبنان بجمهورية الصين الشعبية، وعن حرص الجانب الصيني على دعم لبنان في مواجهة التحديات البيئية والزراعية ولا سيما في ما يتعلق بحماية الغابات التي تشكّل ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن".

ورأى أنّ "إدخال الطائرات المسيّرة إلى العمل الزراعي والحرجي يشكّل خطوة متقدمة في مسار تطوير القطاع الزراعي في لبنان، ويؤكّد أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والابتكار كوسيلة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج، تخفيف الكلفة، حماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر البيئية، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية والتحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي".

وتابع وزير الزراعة اللبناني: "هذه الاتفاقية لا تقتصر أهميتها على الهبة المقدمة اليوم بل تشكّل انطلاقة العملية في مسار تعاون زراعي شامل يفتح الآفاق للتبادل التقني والعملي والتدريب".

وتحدث هاني عن التقنية الحديثة التي ستستخدم عبر طائرات الدرون، موضحًا أنّ لها فوائد مباشرة وغير مباشرة أبرزها "التقليل من الأضرار على الغابات والنظم الايكولوجية". وأردف: "كما نعرف هناك مناطق واسعة في لبنان مثل المتن وبعبدا وجزين وأجزاء من الشوف تعتمد على الصنوبر المثمر، وللأسف مع التغيرات المناخية هناك نوعان من الحشرات يضرب هذه الأشجار ولا خيارات لدينا اليوم إلا استعمال هذه المبيدات المتوافرة بهذه التقنيات الجديدة".

تشو أندونغ: الصين ولبنان يمكنهما تبادل الخبرات لتشابه البيئة

من جهته، قال السفير الصيني: "نؤمن أنّ الزراعة أساسية للاقتصاد اللبناني وسبل عيش الإنسان، لذا نرغب في أن نوليها مزيدًا من الاهتمام في المستقبل".

وأضاف: "إننا نرغب في شراء المزيد من المنتجات الزراعية من لبنان، وربما صناعة الأغذية أيضًا سبيلًا للمضي قدمًا، وبالطبع اعتقد أنّ تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة مجال يمكننا التعاون فيه".

وتابع تشو أندونغ: "هناك تشابه في المناخ والتربة مع بعض مناطق الصين، لذا يمكننا تبادل الأفكار والخبرات. وفي الواقع يمكن للصين أيضًا الاستفادة من التجارب في لبنان".

الكلمات المفتاحية