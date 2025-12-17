كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بوتين: روسيا ستحقّق أهدافها في أوكرانيا دبلوماسيًا أو عسكريًا
عربي ودولي

بوتين: روسيا ستحقّق أهدافها في أوكرانيا دبلوماسيًا أو عسكريًا

2025-12-17 17:22
بوتين: روسيا لا تسعى إلى حرب مع أوروبا
56

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أنّ بلاده "ستحقق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية، وستسعى إلى توسيع منطقة أمنية عازلة" هناك.

وفي اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أوضح بوتين أنّ "أهداف العملية العسكرية الخاصة ستحقق أولًا بلا شك"، في ما "نفضل القيام بذلك والتعامل مع الأسباب الأساسية للصراع من خلال الدبلوماسية".

وأشار إلى أنّ بلاده ستحرّر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية إذا رفض الطرف الآخر وداعموه الأجانب الانخراط في مناقشات موضوعية، مشدّدًا على أنّه "سيجري التعامل بشكل مستمر مع مهمّة إنشاء وتوسيع منطقة عازلة أمنية".

وتسيطر موسكو حاليًّا على شبه جزيرة القرم و90% من منطقة دونباس و75% من منطقتي خيرسون وزاباروجيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تسيطر روسيا على بعض الأراضي في المناطق المتاخمة لخاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك وميكولايف.

وأشارت تعليقات بوتين إلى أنّ موسكو ستسعى إلى تحقيق مكاسب جديدة على بعض هذه الجبهات.

ومع دخول الحرب مرحلة مفصلية في وقت يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة للتوصل إلى اتفاق سلام سريع، قال بوتين إنّ "روسيا تتقدّم على جميع الجبهات".

لكن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، أقرّ بأن القوات الأوكرانية "تحاول استعادة السيطرة على بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد"، وهي محاولة قال إنها "لا تحقق نجاحًا".

بوتين: روسيا لا تسعى إلى حرب مع أوروبا

وتعليقًا على المخاوف الأوروبية من هجوم روسي، قال بوتين إنّ الناس في أوروبا "يجري تلقينهم بمخاوف من حرب مع روسيا"، متّهمًا قادتهم بـ"إثارة الهستيريا".

وأضاف: "لقد قلت مرارًا إنّ ما يُسمّى التهديد الروسي الوهمي للدول الأوروبية هو كذب ومحض هراء"، مشيرًا إلى أنّه "يجري عمدًا".

وتابع بوتين أنّ "روسيا لا تسعى إلى حرب مع أوروبا، لكنّها مستعدة للحرب إذا كان ذلك خيار دولها".

وقال بوتين: "تعمل دول "الناتو" بنشاط على بناء وتحديث قواتها الهجومية، وإنشاء ونشر أنواع جديدة من الأسلحة، بما في ذلك في الفضاء الخارجي، مؤكّدًا في المقابل أنّ "قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار".

الكلمات المفتاحية
روسيا فلاديمير بوتين أوكرانيا
