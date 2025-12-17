كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية

عربي ودولي

بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
عربي ودولي

بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين

2025-12-17 17:32
منظمات يهودية في بريطانيا تطالب بتشديد الإجراءات ضد الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين
57

دعت منظمات يهودية في بريطانيا إلى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة حيال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين، معتبرة أنّ "بعض الشعارات والهتافات تحمل مضامين معادية لليهود"، وفق زعمها.

وقالت منظمة "كوميونيتي سيكيوريتي تراست" (CST)، المعنية بتوفير الحماية الأمنية لليهود البريطانيين، إنّ "الوقائع المعادية للسامية شهدت ارتفاعًا حادًا في البلاد خلال الفترة الأخيرة".

وفي هذا السياق، أصدرت شرطة العاصمة لندن، وشرطة منطقة مانشستر الكبرى، بيانًا مشتركًا أشارتا فيه إلى "أنهما على دراية بقلق فئات من المجتمع إزاء لافتات وهتافات من قبيل عولمة الانتفاضة"، محذرتين من أنّ "استخدام مثل هذه العبارات في احتجاجات مقبلة، أو بصيغة تستهدف فئة بعينها سيقابل بإجراءات صارمة، بما في ذلك تنفيذ اعتقالات".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في حزيران/يونيو الفائت، حظرها حركة "فلسطين أكشن" بموجب ما أسمته قوانين "مكافحة الإرهاب"، ما جعل الانتماء إليها أو الترويج لها أو تنظيم اجتماعات باسمها أو رفع شعاراتها في الأماكن العامّة مخالفًا للقانون.

وشهدت العاصمة لندن عدد من الاحتجاجات الداعمة لحق الرافضين للإبادة "الإسرائيلية" في غزّة، عقب حظر حركة "فلسطين أكشن"، إضافةً إلى محاولات متعددة للطعن بقرار الحظر. في الوقت الذي تدعي فيه تستخدم جماعات يهودية حجة "معاداة السامية" ضدّ كلّ حراك معارض للإبادة، وتدعو لمنعه وحظر الجهات المنظمة له.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة بريطانيا الكيان الصهيوني اليهود الموساد
إقرأ المزيد
المزيد
الصين تؤكّد دعمها لفنزويلا وتعارض
الصين تؤكّد دعمها لفنزويلا وتعارض "الترهيب الأحادي" الأميركي
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
‏مجموعة
‏مجموعة "حنظلة" السيبرانية تعلن اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت
عربي ودولي منذ ساعة
فنزويلا تندّد بتصريحات ترامب وتحذّر من تهديد أميركي لاستقرار الكاريبي
فنزويلا تندّد بتصريحات ترامب وتحذّر من تهديد أميركي لاستقرار الكاريبي
عربي ودولي منذ ساعة
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المنخفضات الجوية تتسبب بوفاة 17 فلسطينيًّا في غزة بينهم 4 أطفال 
المنخفضات الجوية تتسبب بوفاة 17 فلسطينيًّا في غزة بينهم 4 أطفال 
فلسطين منذ 19 دقيقة
‏مجموعة
‏مجموعة "حنظلة" السيبرانية تعلن اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت
عربي ودولي منذ ساعة
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
توجيه تهمة
توجيه تهمة "الإرهاب" الى منفّذ هجوم بونداي 
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة