كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي اللواء موسوي: طلابنا تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات تعزز مكانة إيران العلمية

إيران

خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية
إيران

خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية

2025-12-17 17:53
50

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"مركز الذكاء" الإيراني؛ مهرشاد نفعي، أنه تمّ التخطيط لإطلاق خمسة مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعات مختلفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحلول العام المقبل.

وأوضح نفعي في كلمة له على هامش حفل افتتاح المركز المتخصص في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في جامعة شهيد بهشتي، أن هذا المركز، "تم إنشاؤه مع التركيز على تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي المتخصصة، ويسعى إلى ربط التعليم الأكاديمي بالقضايا والاحتياجات الحقيقية للبلاد".

"مركز الذكاء الإيراني"؛ الذراع التنفيذي للمركز
وصرح بأن "مركز الذكاء الإيراني" يعمل كذراع تنفيذي لهذا المركز الجديد، مضيفًا: "يرتكز هيكل هذا المركز على تحديد وتنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية، ويستفيد من كفاءات أساتذة الجامعات والطلاب والموجهين النشطين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة".

التركيز على المشاريع الوطنية واسعة النطاق
أكد الرئيس التنفيذي لـ"مركز الذكاء الإيراني"، على المهمة الرئيسة للمركز وأهميته، قائلاً: "ينصب تركيزنا على المشاريع الوطنية واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي، ونسعى إلى توفير الأساس اللازم للطلاب والباحثين للانخراط في القضايا العملية والإستراتيجية للبلاد من خلال تحديد مشاريع حقيقية".

وفي معرض حديثه عن دعم البحث الذي يقدمه هذا المركز، قال نفعي: "تُخصص منح بحثية سنويًا للأبحاث المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى وحدة معالجة الرسومات، للأساتذة والباحثين. كما يتم، عند الحاجة، توفير موجهين متخصصين ودورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للجامعات".

5 مراكز جديدة
وأعلن نفعي قائلًا: "لقد خططنا لإطلاق خمسة مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعات مختلفة بالبلاد بحلول العام المقبل، وذلك لتكوين شبكة متكاملة من مراكز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المتخصصة في البلاد، وتسريع وتيرة التطوير العملي لهذه التقنية".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الجامعات الذكاء الاصطناعي
إقرأ المزيد
المزيد
تعيين العميد إلهامي قائدًا لقوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني
تعيين العميد إلهامي قائدًا لقوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني
إيران منذ ساعة
اللواء موسوي: طلابنا تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات تعزز مكانة إيران العلمية
اللواء موسوي: طلابنا تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات تعزز مكانة إيران العلمية
إيران منذ ساعتين
خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية
خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية
إيران منذ ساعتين
عراقتشي: إيران لم تبعث أي رسالة إلى أميركا
عراقتشي: إيران لم تبعث أي رسالة إلى أميركا
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
تعيين العميد إلهامي قائدًا لقوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني
تعيين العميد إلهامي قائدًا لقوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني
إيران منذ ساعة
اللواء موسوي: طلابنا تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات تعزز مكانة إيران العلمية
اللواء موسوي: طلابنا تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات تعزز مكانة إيران العلمية
إيران منذ ساعتين
خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية
خطط لافتتاح 5 مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعات الإيرانية
إيران منذ ساعتين
عراقتشي: إيران لم تبعث أي رسالة إلى أميركا
عراقتشي: إيران لم تبعث أي رسالة إلى أميركا
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة