أعلن الرئيس التنفيذي لـ"مركز الذكاء" الإيراني؛ مهرشاد نفعي، أنه تمّ التخطيط لإطلاق خمسة مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعات مختلفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحلول العام المقبل.

وأوضح نفعي في كلمة له على هامش حفل افتتاح المركز المتخصص في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في جامعة شهيد بهشتي، أن هذا المركز، "تم إنشاؤه مع التركيز على تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي المتخصصة، ويسعى إلى ربط التعليم الأكاديمي بالقضايا والاحتياجات الحقيقية للبلاد".

"مركز الذكاء الإيراني"؛ الذراع التنفيذي للمركز

وصرح بأن "مركز الذكاء الإيراني" يعمل كذراع تنفيذي لهذا المركز الجديد، مضيفًا: "يرتكز هيكل هذا المركز على تحديد وتنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية، ويستفيد من كفاءات أساتذة الجامعات والطلاب والموجهين النشطين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة".

التركيز على المشاريع الوطنية واسعة النطاق

أكد الرئيس التنفيذي لـ"مركز الذكاء الإيراني"، على المهمة الرئيسة للمركز وأهميته، قائلاً: "ينصب تركيزنا على المشاريع الوطنية واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي، ونسعى إلى توفير الأساس اللازم للطلاب والباحثين للانخراط في القضايا العملية والإستراتيجية للبلاد من خلال تحديد مشاريع حقيقية".

وفي معرض حديثه عن دعم البحث الذي يقدمه هذا المركز، قال نفعي: "تُخصص منح بحثية سنويًا للأبحاث المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى وحدة معالجة الرسومات، للأساتذة والباحثين. كما يتم، عند الحاجة، توفير موجهين متخصصين ودورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للجامعات".

5 مراكز جديدة

وأعلن نفعي قائلًا: "لقد خططنا لإطلاق خمسة مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعات مختلفة بالبلاد بحلول العام المقبل، وذلك لتكوين شبكة متكاملة من مراكز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المتخصصة في البلاد، وتسريع وتيرة التطوير العملي لهذه التقنية".

