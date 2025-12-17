أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، أن طلاب جامعة الإمام الحسين(ع) الإيرانية تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات من شأنها أن تعزز مكانة إيران العلمية.

وفي خلال زيارته اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 لجامعة الإمام الحسين (ع) بمناسبة أسبوع البحث والتكنولوجيا، اطلع اللواء موسوي على إنجازات الجامعة وكلياتها ومعاهد البحوث التابعة لها في مختلف مجال العلوم الإنسانية، والمعرفية والتقنية والهندسية، وقدّم توصياته لتعزيز القوة الناعمة للثورة الإسلامية.

واطلع اللواء موسوي على عمليات تدريب الكوادر البشرية المتخصصة وإنتاج المعارف والتقنيات المحلية في الجامعة، ومختبراتها، وقال: "إن جامعة الإمام الحسين (عليه السلام) جامعةٌ تُعنى بحلّ مشاكل المجتمع".

وأكد اللواء موسوي على ضرورة اكتساب التكنولوجيات الناشئة والمُولِّدة للقوة، والباعثة على الاقتدار، وقدّم ملاحظاته لتعزيز القوة الناعمة للثورة الإسلامية. مشددًا على أساتذة هذه الجامعة "تقديم نموذج الأستاذ النموذجي للثورة الإسلامية".

وأضاف اللواء موسوي: من مزايا هذه الجامعة أنها تجمع بين المثالية والواقعية، وفي جميع أنشطتها العلمية واكتشافاتها الرائدة، يتجلى الصدق في السعي وراء مُثل الثورة الإسلامية.

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: "يُعدّ وجود أساتذة ومتخصصين شباب في هذه الجامعة من أهمّ مزاياها، ممّا أدّى إلى تقدّمها السريع في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأردف اللواء موسوي: "لقد تمكّن الشباب المجاهدون الغيارى من تصميم وإنتاج تقنيات في جامعة الإمام الحسين (عليه السلام)، ممّا يُعزّز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التقنيات الحديثة.

وصرح اللواء موسوي: "تم تصميم وتنفيذ جميع الأنشطة العلمية والتكنولوجية لهذه الجامعة بناءً على احتياجات البلاد، مما جعل أنشطة الجامعة في البلاد فعالة".

