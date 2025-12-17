كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فنزويلا تندّد بتصريحات ترامب وتحذّر من تهديد أميركي لاستقرار الكاريبي
فنزويلا تندّد بتصريحات ترامب وتحذّر من تهديد أميركي لاستقرار الكاريبي

2025-12-17 18:51
وزير الدفاع الفنزويلي: الولايات المتحدة تسعى إلى سرقة موارد البلاد
45

ندّد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري مزعوم من قبل البحرية الأميركية في البحر الكاريبي، معتبرًا أنّ هذه المنطقة تشكّل مساحة للتعاون والتجارة الحرة، وليست مجالًا مغلقًا للولايات المتحدة.

وأشار بادرينو لوبيز إلى مزاعم الرئيس الأميركي حول سرقة فنزويلا "النفط الكامن في أرضها"، واصفًا هذا الكلام بأنّه "غير منطقي على الإطلاق".

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي حالة اليأس التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارتها لسياستها الخارجية تجاه فنزويلا، مشددًا على أنّ "الهجمات الأميركية لا ترتبط بقضايا الاتجار بالمخدرات، بل تعود إلى النفط الفنزويلي".

وقال لوبيز إنّ "فنزويلا دولة حرة وذات سيادة، وتخوض نضالًا من أجل ديمقراطيتها"، متهمًا الولايات المتحدة بالسعي إلى سرقة موارد البلاد.

وأضاف أنّ "هذا السلوك يشكّل عملًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي الانتباه إليه، لما يحمله من تهديد لاستقرار أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك لاستقرار الطاقة على المستوى العالمي".

وتساءل بادرينو لوبيز عن "جدوى النظام القانوني الدولي"، معتبرًا أنّ ما تقوم به واشنطن يفتح الباب أمام العنف، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنّ فنزويلا ستواصل رفع "رايات الحرية والفضيلة".

وأعلن، بصفته ممثلًا عن المؤسسة العسكرية، رفض القوات المسلحة الفنزويلية لما وصفه بالتصريحات المتغطرسة والمؤيّدة لسيادة العرق الأبيض الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ بلاده لا تقبل بها.

وفي سياق متصل، سلّمت فنزويلا، أمس الثلاثاء، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدانت فيها رسميًا عمل الولايات المتحدة الأميركية ضدّ سفينة خاصة مخصّصة للتجارة الدولية المشروعة، كانت تنقل النفط الفنزويلي.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا
