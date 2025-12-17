كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "الوحدة 504" على مواقع التواصل الإجتماعي

عربي ودولي

‏مجموعة
عربي ودولي

‏مجموعة "حنظلة" السيبرانية تعلن اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت

2025-12-17 19:26
57

أعلنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية، أنها تمكّنت من اختراق الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني؛ "نفتالي بينيت"، وذلك في إطار عملية أطلقت عليها اسم "الأخطبوط".

ووصفت المجموعة في بيان لها اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، هذا الاختراق بأنه "عملية إلكترونية ناجحة، تمثل دليلًا على هشاشة أمن المعلومات لدى القادة "الإسرائيليين"".

وأوضحت مجموعة "حنظلة" أن الهاتف المخترق هو من طراز "آيفون 13"، وقد تم استخراج العديد من الملفات منه، تضمنت قائمة جهات اتّصال تحوي أسماء كبار المسؤولين، ومراسلات داخلية، ووثائق حساسة، بالإضافة إلى صور شخصية. ومن بين الوثائق المسربة مسوّدات لرسائل رسمية يعود تاريخ بعضها إلى تموز/يوليو 2025.

كما تضمنت البيانات المسربة رسائل وملاحظات ذات محتوى سياسي، تشير إلى خلافات وانتقادات داخل أروقة الكيان؛ ففي أحد المستندات يتم تقييم "وزير الأمن الداخلي" للكيان الصهيوني، ويوصف بأنه يمثل "مخاطرة سياسية" للائتلاف الحاكم.

وظهرت أسماء عدد من الوزراء الكبار في سياق مناقشات حول سياسات متعلّقة بالأسرى الأمنيين وأدوات اقتصادية ضدّ حركة حماس، بما في ذلك اقتراحات حول إجراءات مالية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكدت مجموعة "حنظلة" في بيانها أن "هذه العملية لم تكن تقنية بحتة، بل تضمنت أبعادًا نفسية". وفي هذا الإطار، وصفت الأمن المعلوماتي لكبار المسؤولين "الإسرائيليين" بأنه "هش"، وطلبت من الصحفيين التواصل معها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) للحصول على مزيد من المعلومات.

وردًا على ذلك، أعلن مكتب "نفتالي بينيت" أن الجهات الأمنية المختصة تتولى التحقيق في الحادث ومتابعته. ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن نتائج تلك التحقيقات أو تأكيد محتوى الوثائق المسربة بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن نفتالي بينت شغل منصب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بين عامي 2021 و2022، قبل أن يتنحى عن السلطة.
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني نفتالي بينيت الحرب السبرانية
إقرأ المزيد
المزيد
الصين تؤكّد دعمها لفنزويلا وتعارض
الصين تؤكّد دعمها لفنزويلا وتعارض "الترهيب الأحادي" الأميركي
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
‏مجموعة
‏مجموعة "حنظلة" السيبرانية تعلن اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت
عربي ودولي منذ ساعة
فنزويلا تندّد بتصريحات ترامب وتحذّر من تهديد أميركي لاستقرار الكاريبي
فنزويلا تندّد بتصريحات ترامب وتحذّر من تهديد أميركي لاستقرار الكاريبي
عربي ودولي منذ ساعة
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
‏مجموعة
‏مجموعة "حنظلة" السيبرانية تعلن اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت
عربي ودولي منذ ساعة
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
بريطانيا تشدّد إجراءاتها ضدّ احتجاجات مؤيّدة لفلسطين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تحذير أممي من خطر الموت بردًا في غزّة
تحذير أممي من خطر الموت بردًا في غزّة
فلسطين منذ 7 ساعات
اعتداءات المستوطنين في رام الله تتصاعد
اعتداءات المستوطنين في رام الله تتصاعد
فلسطين منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة