حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين في لبنان من مخاطر التفاعل مع صفحة "الوحدة 504" على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏- على موقع فايسبوك : وحدة 504

‏- على موقع إنستغرام : Unit 504 – official

‏- على منصة X : وحدة 504

‏ولفتت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى أن "الوحدة 504" تهدف بعملها الاستخباراتي الإلكتروني إلى التجنيد لصالح العدو.

ونبّهت المديرية في بيانها إلى أنها ستحاسب المتفاعلين مع "الوحدة 504" وفق القوانين والأنظمة النافذة.

تجدر الإشارة إلى أن "الوحدة 504" هي منظومة استخباراتية تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية الصهيونية.

